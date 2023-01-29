CTP: “KTMMOB’nin haklı mücadelesini destekliyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) salı günü düzenleyeceği eyleme destek belirtti.

CTP’den yapılan açıklamada, UBP-DP-YDP koalisyonunun ülkenin kurumsal sistemini tahrip etmeye yönelik attığı adımlara bir yenisinin daha eklendiği iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olan KTMMOB’nun kuruluş yasasında yapılmak istenen değişikliklerle, kurumun vize süreçleri ile ilgili yetkileri kısıtlanarak, kaçak, izinsiz ve kontrolsüz projelerin önünün açılmaya çalışıldığı savunuldu.

KTMMOB’nin yetkilerini kısıtlamanın, insan hayatını tehdit eden sonuçların doğması yanında, ülkenin rant alanına dönüştürme riskini de barındırdığı iddia edilen açıklamada, değişikliğin KTMMOB başta olmak üzere ilgili hiçbir paydaş ile görüşülmeden “bir emrivaki gibi dayatılmasının” ülke ve toplum menfaatleri ile alakası olmadığı ileri sürüldü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin en saygın meslek kuruluşlarından biri olan KTMMOB, geçmişten bugüne birçok kamu projesine teknik destek sağlamış, insanımızın refahını geliştirecek, can ve mal emniyetini sağlayacak birçok yasada hukuki teknik destek vermiş ve toplumsal yaşamın gelişimine ciddi anlamda katkısı olmuş bir kurumdur. Böylesi bir kurumun yasasında yangından mal kaçırırcasına değişiklik yapma gayreti içerisine girmek, kelimenin tam anlamıyla tepeden inmeciliktir, demokrasiye inanmamaktır.

Günümüz koşullarında devlete ait teknik daireler tamamen atıl, kurumlarımız ise devre dışı bırakılmışken, vize süreçlerinin bertaraf edilmek istenmesi kabul edilebilir değildir. Hükümete mensup milletvekillerinin, teknik dairelerimizin kapasitesinin geliştirilmesi ve halkımızın pek çok alanda yaşamakta olduğu problemlere çözüm üretebilir bir niteliğe kavuşturulmasını sağlamak yerine, KTMMOB’un vize süreçleriyle ilgili yetkilerini kısıtlamaya çalışmalarının kamu menfaati ile bağlantılı olmadığı aşikârdır.”

Açıklamada, KTMMOB’ya destek belirtilerek, “Gerçekleştirecekleri her türlü eyleme tüm gücümüzle destek vereceğimizi ve hükümete geldiğimiz andan itibaren KTMMOB’yi geçmişte olduğu gibi bir çözüm ortağı olarak görerek halkımızın yaşadığı problemleri birlikte aşma gayreti içerisinde olacağımızı beyan ederiz” denildi.