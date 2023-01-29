ABD’de siyahi Nichols’ı ölümüne döven polislerin bağlı olduğu birim kapatıldı

Memphis Emniyet Müdürü Cerelyn “CJ” Davis, yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki Nichols’ın aracını durdurduktan sonra genci indirip feci şekilde döven polislerin Memphis Polis Teşkilatının Akrep biriminde görevli olduklarını ifade etti.

Davis, Akrep biriminin kalıcı olarak kaldırıldığını ve bunun herkesin çıkarına olacağını söyledi.

Nichols’ın ailesinin avukatları Ben Crump ve Antonio Romanucci, kararın uygun ve adil olduğunu belirtti.

Akrep biriminde çalışan 30 polis, suç oranlarının yüksek olduğu yerlerde asayişin sağlanması için görevlendiriliyordu.

Bu arada, ülkede Nichols’ın polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesi nedeniyle düzenlenen protestolar devam ediyor.

Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde en az 100 kişi Nichols’ın ölümünü protesto etti.

Olay

Memphis’te FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tyre Nichols, 7 Ocak’ta polis tarafından “dikkatsiz araç kullandığı” gerekçesiyle durdurulmuştu. Gözaltına alınmasına karşı koyan genç, polis tarafından feci şekilde dövülmüşü.

Hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Olayın görüntü kayıtlarına göre, polisin araçtan indirip feci şekilde darbettiği Nichols, “Hiçbir şey yapmadım. Tamam yerdeyim. Şimdi gerçekten çok yaptınız. Sadece evime gitmeye çalışıyorum. Durun, hiçbir şey yapmadım.” demişti.

Polisler, siyahi gence elektroşok tabancası kullanmış ve biber gazı sıkmıştı.

Polislerden üçü Nichols’ı tutarken diğerinin de kafasını tekmelemesi şiddetin boyutunu gözler önüne sermişti.

Genç, evi yakınlarda sayılabilecek annesine sesini duyurmaya çalışarak “Anne, anne.” diye bağırırken polislerin de yerde yatar veya oturur vaziyetteyken Nichols’a şiddet uygulamaya devam ettiği hatta yüzünü tekmelediği görülmüştü.

Polislerin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmamış hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols’a hiçbir tıbbi müdahalede bulunmamıştı.

Söz konusu 30 dakikada, polislerin Nichols’ın çevresinde olup günlük konuşmalarına devam etmesi dikkati çekmişti.

Memphis Polis Teşkilatı tarafından açılan iç soruşturma sonucu tamamı siyahi olan polisler Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. ve Justin Smith görevden alınmıştı.

Görüntülerin yayımlanmasının ardından dün Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Nichols’ın arabasını arayan polisler, araçta uyuşturucu veya yasa dışı herhangi bir madde bulamamıştı.

Tennessee’de ikinci derecede cinayet işleyenlere 15 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.