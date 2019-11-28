CTP, kadına yönelik şiddet paneli düzenledi

CTP Kadın Örgütü “Güçlü kadın, güçlü demokrasi” sloganıyla “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu panel düzenledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Naci Talat Vakfı’nda yapılan panel CTP Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Panelde, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nden Fatma Güven Lisaniler “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet İlişkisi”, DAÜ İletişim Fakültesi’nden Hanife Aliefendioğlu, “Erkek Şiddetinin Medyadaki Temsili Üzerine Notlar” ve Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Aslı Murat, “Erkek Şiddeti ile Mücadelede Hukuk Bir Araç mı Fail mi?” konularında sunum yaptı.

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen panelde CTP Milletvekili Doğuş Derya, CTP’li kadın vekillerin çabasıyla geçirilen yasalar hakkında bilgi verdi.

“EŞİT BİR DÜZEN YARATANA KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM”

CTP Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli açılış konuşmasında CTP Kadın Örgütü’nün ilerici ve her türlü ayrımcılığa karşı, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini benimseyen bir siyaset yürüttüğünü söyledi.

Irka, dine, dile, cinsel yönelime, cinsel kimliğe, fiziksel duruma, doğum yerine karşı ayrımcılığın karşısında olduklarını ifade eden İncirli, kadınların sırf kadın olmaktan ötürü şiddete ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını ve bu şiddetin kadınların en yakınlarından geldiğini ifade etti.

Kadına şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olduğunu bu nedenle CTP’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Meclis’te de mücadele verdiğini hatırlattı.

Kadının cinsel ve doğurganlık haklarının önemine değinen İncirli, son olarak CTP’li üç kadın milletvekili olarak Meclis’e Ceza Yasası değişikliği önerisi verdiklerini ifade etti.

Gebeliğin sonlandırılmasının yasal süresinin uzatılmasını da içeren pakette intiharın suç olmaktan çıkarılmasını ve insan ticareti ile ilgili de hususlar yer aldığını aktardı. İncirli, “Bunu geçtiğimiz döneme başaramadık ama önümüzdeki dönemde bundan vazgeçecek değiliz, kadının insan haklarına saygılı, eşit bir düzen yaratana kadar çalışmaya devam edeceğiz “dedi.

DOĞUŞ DERYA: “KADINLAR BİRLİKTE ÇOK ŞEY BAŞARDI”

CTP milletvekili Doğuş Derya ise CTP’nin kadın mücadelesi hakkında bilgi verdiği konuşmasında geçmişten bugüne kadın-erkek eşitliği konusunda verilen mücadelenin somut adımlarını paylaştı.

“Kadınların eşitsiz yaşadığı bir toplumda şiddete karşı çıkacak enstrümanları da az olur” diyen Derya, yasalardaki ayrımcılığı giderecek ilk adımı 2014 yılında Ceza Yasasında yapılan 44 maddelik değişiklikle attıklarını kaydetti.

İngiliz döneminden kalma bir yasa olan Ceza Yasasında, tecavüz, tacizin yanında eşcinselliğin de yasaklandığını aktaran Derya, bunu ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Bir diğer önemli adımın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yasasının geçirilmesi olduğunu ifade eden Derya, kadınların Meclis’te daha fazla temsil edilebilmeleri için seçim yasasına cinsiyet kotasının konulmasını sağladıklarını, yüzde 30 cinsiyet kotasını ile aday listelerine kadınları sokmayı başardıklarını belirtti.

Derya ayrıca Aile Yasasında yaptıkları 22 maddelik değişikle kadınların kendi soyadlarını çocuklarına verebilmesini, ev içi emeğin mal paylaşımına dahil edilmesini, kadının mağduru olduğu bir borçlanmadan dolayı mal paylaşımına dahil edilmemesini sağlayacak değişikliklerin yanı sıra nafaka ve velayetle ilgili de çok şey yaptıklarını hatırlattı.

Derya konuşmasında kadınların yan yana gelerek her şeyi başarabileceğine değinerek kadın dayanışmasının önemine de dikkat çekti.