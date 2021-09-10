CTP: Hükümetin sorumsuzluğu, polis ile halkı karşı karşıya getirdi

CTP polis ile halkın karşı karşıya getirilmesini ve sonrasında yaşananları eleştirdi. Tutuklanan gönüllünün de bir an önce serbest bırakılmasını talep etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada “Kurultaydan başka hiçbir şey düşünmeyen ‘hükümet’ yetkilileri, bir an önce Asya Polatlı’nın son durumu hakkında gerekli açıklamayı yapmakla yükümlüdür. Polis ile halkın karşı karşıya getirilmesi sonucu bir gönüllünün tutuklanması ise büyük bir utançtır.” ifadeleri kullanıldı.

açıklama şöyle:

SMA hastası Asya Polatlı’nın tedavi masraflarının karşılanması talebiyle bugün Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylemi üzüntüyle takip ettik. Sağlık Bakanlığı önünde SMA hastası Asya Polatlı’nın tedavisinin karşılanması için toplanan ‘Asya Bebek Gönüllüleri’ polis müdahalesi ile karşılaşmıştır. Böylesi hassas bir konuyu bile yönetmeyi beceremeyen Azınlık Hükümeti’nin sorumsuzluğu yüzünden Asya Bebek Gönüllüleri ile polis karşı karşıya getirilmiştir.

Azınlık Hükümeti’nin her konuda olduğu gibi böylesi ciddi bir konuda da duyarsız kalması kabul edilebilir değildir. Kurultaydan başka hiçbir şey düşünmeyen ‘hükümet’ yetkilileri, bir an önce Asya Polatlı’nın son durumu hakkında gerekli açıklamayı yapmakla yükümlüdür. Polis ile halkın karşı karşıya getirilmesi sonucu bir gönüllünün tutuklanması ise büyük bir utançtır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Sağlık Bakanlığı yetkililerini bir an önce açıklama yapmaya davet ediyoruz. Eylem sırasında rahatsızlık geçiren gönüllülere geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, tutuklanan gönüllünün ise bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi