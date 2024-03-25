CTP Gençlik Örgütü heyeti Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi Gençlik Örgütü’nden bir heyet “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” nedeniyle dün, Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, heyet Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaşamını sürdürenlerle sohbet etti, sorunlarını dinledi ve onlara çiçek dağıttı.

Ziyarette, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Mustafa Özgören de hazır bulundu.