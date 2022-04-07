CTP, Colin Stewart’ı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti tarafından kabul edildi.

Göreve yeni atanması nedeniyle nezaket ve tanışma ziyareti düzenleyen Stewart’a ekibi de eşlik ederken, görüşmede CTP adına Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile MYK Üyesi Çiçek Göçkün yer aldı. Görüşmede güncel siyasi gelişmeler ve küresel gelişmelerin Kıbrıs Sorununa etkisi ele alınırken, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in hazırladığı iddia edilen Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) hakkında da görüş alış verişinde bulunuldu.