Nicosia Motors Tenis Ligi maçları devam ediyor

KKTF tarafından düzenlenen 2022 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 09 Nisan Cumartesi günü oynanacak 5. Hafta grup karşılaşmaları ile heyecan artarak devam ediyor.
2022 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 5. Haftasında Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nü konuk edeceği karşılaşma GBTK kortlarında,
Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasındaki karşılaşma DAÜ kortlarında,
Pakan Spor Kulübü Derneği ve Girne Amerikan Üniversitesi takımları Federasyon kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 10:00 da başlayacak.