Creditwest çalışanlarının bowling keyfi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 18, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Creditwest çalışanlarının bowling keyfi

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Yaklaşık 260 Creditwest’li aileleri ile bowling turnuvasında keyifli vakit geçirdi.

 

Creditwest Bank, yoğun ve başarılı geçen iş günlerinin ardından çalışanları ve aileleri için Bowling turnuvası düzenledi.  Bowling turnuvası çalışanların birbiri ile kaynaşıp takım ruhunun güçlenmesini sağlarken, dostça bir havada zevkli mücadelelere sebep oldu.


Creditwest Bank’ın şirket içi düzenlediği ve en sevilen etkinliklerinden birisi olan Bowling aktivitesine  yaklaşık 260 Creditwest’li 22 Takım olarak bowling parkurunda birbiri ile mücadele etti.

Geleneksel hale gelen organizasyonun bu yılki Şampiyonu Gemikonağı Şubesi takımı “Xero” olurken, ikinciliği Pazarlama Birimi takımı  “Enercii” ve 3. en yüksek  skoru ise Merkezi Operasyon birim takımı  olan “MOPS” aldı.

Kadınlarda en yüksek puanı  ‘Şerife Dinsev’ alırken, erkeklerde de ‘Aleksei Afonin’ birinci oldu.

Dereceye giren takım ve oyunculara Local Pay ödülleri  Genel Müdür Mazher Zaheer ve  Mal Kontrol ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy ve Kredilerden Sorumlu Koordinatör Caner Demircioğlu tarafından verildi.

Zaheer; Kuzey Kıbrıs genelinde  13 şubesi, Creditwest Insurance  çalışanlarının  birbiri ile kaynaştığı ve takım ruhunun yaşandığı bu gibi aktivitelerin düzenlenmeye devam edileceğinin altı çizildi.

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Tags:bowling turnuvasıCreditwestCreditwest bank
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