Creditwest çalışanlarının bowling keyfi

Yaklaşık 260 Creditwest’li aileleri ile bowling turnuvasında keyifli vakit geçirdi.

Creditwest Bank, yoğun ve başarılı geçen iş günlerinin ardından çalışanları ve aileleri için Bowling turnuvası düzenledi. Bowling turnuvası çalışanların birbiri ile kaynaşıp takım ruhunun güçlenmesini sağlarken, dostça bir havada zevkli mücadelelere sebep oldu.

Creditwest Bank’ın şirket içi düzenlediği ve en sevilen etkinliklerinden birisi olan Bowling aktivitesine yaklaşık 260 Creditwest’li 22 Takım olarak bowling parkurunda birbiri ile mücadele etti.

Geleneksel hale gelen organizasyonun bu yılki Şampiyonu Gemikonağı Şubesi takımı “Xero” olurken, ikinciliği Pazarlama Birimi takımı “Enercii” ve 3. en yüksek skoru ise Merkezi Operasyon birim takımı olan “MOPS” aldı.

Kadınlarda en yüksek puanı ‘Şerife Dinsev’ alırken, erkeklerde de ‘Aleksei Afonin’ birinci oldu.

Dereceye giren takım ve oyunculara Local Pay ödülleri Genel Müdür Mazher Zaheer ve Mal Kontrol ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy ve Kredilerden Sorumlu Koordinatör Caner Demircioğlu tarafından verildi.

Zaheer; Kuzey Kıbrıs genelinde 13 şubesi, Creditwest Insurance çalışanlarının birbiri ile kaynaştığı ve takım ruhunun yaşandığı bu gibi aktivitelerin düzenlenmeye devam edileceğinin altı çizildi.