Creditwest Bank’ın her yıl düzenlediği bankacılık ve yazılımla ilgili staj programları tamamlandı

Creditwest Bank bu yıl dokuzuncu kez sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği, üniversitede öğrenimine devam eden veya öğrenimini tamamlamış olan gençlere yönelik “Kendimi Denemek İstiyorum” ve “Software Genius” staj programını gerçekleştirdi.

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Bölümü tarafından organize edilen program ile ilgili detaylı bilgi veren IK Bölüm Yönetmeni Bilge Kasap, “Kendimi Denemek İstiyorum” programında gençlere hem pratik hem de teorik bilgilerin verildiğini söyledi. Kasap, 30 gün süren “Kendimi Denemek İstiyorum” programında gençlere oryantasyon eğitimi, temel bankacılık eğitimi, şube ve Genel Müdürlük bölümlerinde çalışma imkanı sunulduğunu ifade etti.

Kasap, “Software Genius” programı ile de yazılımcı gençlere profesyonel hayata adım atarken bir adım önde başlamalarına fırsat sunmak istiyoruz dedi. Program boyunca gençlere, SDCL (Software Development Life Cycle) aşamalarını içeren yazılım projelerinde deneyim kazanma imkanı sunduklarını söyleyen Kasap, 60 gün süren programa katılan geçlere proje tamamlandığında bir ürünü yazmış olmanın gururunu yaşatmayı hedeflediklerini de dile getirdi.

KASAP: BUGÜNE KADAR 18 GENCE İSTİHDAM SAĞLANDI

Bu programı tamamlayan gençlerin, profesyonel iş hayatını deneyimlemiş ve sektör hakkında genel bir bilgi elde etmiş olduğunu söyleyen Kasap, okulda öğrendikleri teorik bilgilerle, burada sahada öğrendikleri, onları ilerki iş hayatında daha başarılı olmalarını sağlayacaktır açıklamasını yaptı. Kısaca iş hayatını tecrübe etmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten Kasap, bugüne kadar kendi bünyelerinde 18 kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

“Kendimi Denemek İstiyorum’ ve “Software Genius” programını tamamlayan 13 gence sertifikaları Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında Genel Müdür Mazher Zaheer ve Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel tarafından geçtiğimiz gün takdim edildi. Genel Müdür Mazher Zaheer programı tamamlayan öğrencilerle sohbet ederek programda edindikleri deneyimleriyle ilgili bilgi aldı.

Staj programına ilişkin gençlerin görüşleri;

Ceren Sarıyar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü – İktisat

İşkıbrıs sitesinden staja başvurdum ve mülakata çağrılarak seçildim. Staj boyunca Şube ve Genel Müdürlük Birimlerinde tecrübe edinme olanağı sağlandı. Bankacılık sektörünü yakından deneyimledim ve Creditwest Bank’ı tanıma fırsatım oldu. Ülkemizde Böyle kurumsal işletmelerin olması geleceğe ümitle bakmamı sağladı. Çalışanların mutluluğuna çok önem veriyorlar. Böyle bir kurumsal şirkette çalışmak istediğimi anladım.

Paylaş Ulual, University College London – Fizik

Programın başındaki tanıtım sürecinde bütün bölümler hakkında bilgi edindim, böylece daha detaylı olarak göremediğim bölümlerin işleyişi hakkında da bilgim oldu. Şubede geçirdiğim sürede oradaki işlemleri ve müşterilere sunulan hizmetleri gördüm. Daha önce Creditwest Bank ile ilgili düşüncem yoktu, fakat staj sürecinde çok profesyonel ve kurumsal, güvenliğine önem veren ve çalışanlarının gelişimi için çaba gösteren bir kurum olduğunu gördüm. Creditwest Bank’ın KKTC’de Bankacılığın dijitalleşmesinde öncü bir banka olmasından etkindiğimi söyleyebilirim.

Türhan Uzmaner, Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Ekonomi

Kendimi Denemek İstiyorum programında kurumsal bir bankada çalışmayı, düzenli giriş çıkış saatlerinin önemini , bankacılığın aslında çok yoğun bir iş olduğunu ve hangi bölümde yer alırsanız özenle işinizi yapmanız gerektiğini deneyimledim. Bu kadar kurumsal bir bankada staj tecrübesi elde etmek kariyer planıma elbette çok büyük bir katkı sağladı. Ve kariyer planlarımın içine bir bankada çalışabilmek de eklendi.

Burak Hüseyin Akduman, Yakın Doğu Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği

Software Genius Staj Programını ‘iskibris.com’ adresli internet sitesinden duydum. Başvuru yaptıktan sonra mülakata çağrıldım. Daha önce hiç bir takım çalışmasında bulunmamıştım, Software Genius sayesinde takım çalışmasını ve bir projenin takım olarak nasıl geliştirilebileceğini deneyimledim. Daha önce hiç çalışmadığım alanlarda çalışma ve kendimi geliştirme fırsatı buldum.

Ilgın Beydilli, Doğu Akdeniz Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisi

Staj programında baştan sona bir yazılım projesinin nasıl yapıldığını deneyimledim. Kendimi hangi konuda geliştireceğimi belirledim. Ayrıca burada edindiğim yazılım tecrübesiyle iş hayatı hakkında bir fikir edinmiş oldum. Creditwest Bank, gençelere ışık tutan, çalışanlarına her konuda yardımcı olan, yeniliğe açık, çözüm odaklı davranış sergileyen bir banka.

Yavuz Kızmaz, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Takım çalışmasında etkili rol almayı ve belirlenen proje üzerine çeşitli araştırma ve eksik kalan bilgi becerilerimizin profesyonel iş hayatında öğrenmeyi aynı zamanda çalışmadığım ekipmanlar ile çalışma fırsatı yakalamam önemliydi. “Yazılımcı” olmayı düşünmemiştim, staj sonrasında artık yazılım dillerini daha çok merak ediyorum.

Tezcan Diner, Doğu Akdeniz Üniversitesi – Ekonomi

İlk 3 gün bankanın bütün bölümleri hakkında genel bir bilgi alıp bize uygun olan bir şubede altı gün boyunca ikişer günden vezne, bireysel bankacılık ve ticari bankacılık bölümlerinde yapılan işlemlerin sürecini öğrendim. Bunun dışında Hazine Teftiş ve Pazarlama bölümlerinde üçer gün ara ile toplamda dokuz günlük bir detaylı eğitimden geçerek bankanın işleyişini öğrenme şansım oldu. Staj programı, bankacılık hakkındaki bilgilerimin daha iyi ve geniş kapsamlı olmasına yaradı. İleride bu sektörde çalışmak istersem karşılaşacağım ortamı önceden görmüş oldum.

Arda Kayra Gürsev, Doğu Akdeniz Üniversitesi – Yazılım Mühendisliği

Daha önce hiç görmediğim ekipmanların nasıl kodlandığını ve kaliteli bir takım çalışmasının nasıl olabileceğini deneyimledim. Hayatıma çok kaliteli insanlar girdi. Onlardan çok değerli bilgiler öğrendim. Staj tecrübem ilerideki kariyer planımı yaparken Kıbrıs’ta yapabileceğim iş olanaklarını görebilmem konusunda destek oldu.

Sude Erkoç, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Görsel İletisim Tasarımı

Staj programı bana çok şey kattı. Özellikle sorumluluk, disiplin anlayışım gelişti. Creditwest Bank çok büyük, kurumsal ve profösyonel bir kurum ve bu kurumda tecrübe edinmek beni mutlu etti.