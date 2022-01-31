Cratos Casino’nun kasasının açılması olayıyla ilgili tutuklanan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Girne’de faaliyet gösteren Cratos Casino’nun kasasının açılması olayıyla ilgili tutuklanan Ümit Yalvacı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis çavuşu Yalgı Döşenci, zanlının 2020 yılı Aralık ayı içerisinde Girne’de faaliyet gösteren Cratos Casino’nun kasasının açılması meselesiyle ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, Kemal Bozoğlu’nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ellerine bir fotoğraf ulaştığını, resimde casionun bahçesinde çekilmiş resimde arkası dönük olan bir şahsın zanlı olabileceğine dair şüphe olduğunu bu yönde araştırma yaptıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

İddia makamı zanlının yurt dışına çıkış yasağı şartı ile teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı Hamza Ruso ise teminat talebine itiraz etmedi ancak soruşturma memuruna soru yöneltti. Ruso, “Kesildiği iddia edilen kasada para var mıydı?” sorusunu sorarken, polis, “Hayır yoktu, 28 milyon TL üst kasaya taşınmıştı” diye cevap verdi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.