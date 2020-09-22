Covid-19 ve günlük yaşamda değişimler

Mart ayında başlayan pandemi süreci insanların davranışlarında önemli değişiklikler yaratmaya başladı. Schaeffer araştırma merkezinin çalışmasına göre insanların yüzde 85’i ellerini yıkadıklarını ya da eskisinden daha sık dezenfektan kullandıklarını söylüyorlar. Yüzde 61’i sosyal mesafe kurallarına uyduklarını belirtmekteler. Yüzde yirmi ikisi ise yiyecek veya su gibi temel ihtiyaç maddelerinin stoklandığını bildirmekteler.

Yerlere Göre Maske Takma Sıklığı (USC Dornsife Center for Economic and Social Research’s, Understanding Coronavirus)

Bir diğer davranış değişimi maske kullanımında kendisini gösteriyor. İnsanlar alışverişe gittiklerinde maske takmaya alıştılar ve bu durum dünya çapında bir kültür haline geldi.

Pandemi sürecinde 60 yaş ve üzerinde olup tek başına yaşayan insanlar kendilerini daha kaygılı ve depresyonda hissetmekteler. Pandemi süreci ada içindeki insanların davranışlarında da farklılıklar yaratmıştır. İnsanlar normal yaşamlarından farklı bir yaşam tarzına geçiş yapmışlardır. Bunun sonucunda, bazı mal ve hizmetlerin ihtiyacı azalmıştır. Tüketimin azalması malların ithalatını da azaltmıştır.

Ekonomik buhran zamanlarında tüketiciler yüksek fiyatlı ihtiyaç dışı keyif verici ürünleri tercih etmezler. Bunların yerine daha düşük fiyatlı ürünleri tercih etmektedirler. 2008 yılında bu durum Lipstick etkisi olarak adlandırılmıştır. 2008 yılında kadınlar lüks makyaj malzemelerini değil de Lipstick almayı tercih etmişlerdir. Bira ithalatının diğer alkollü içeceklere göre daha az azalmasının nedeni bu veriler üzerinden Lipstick etkisi ile açıklanabilir.