Köşe Yazarları

Covid-19 sonrası..

25 Nisan 2020
Ali Yöney
Ali Yöney

Ülkemizde salgın dolasıyla uzun bir süreçten geçiyoruz.
Önce sağlık diyerek, yaşamın tekrardan hızlıca eskiye dönüşü kolay olmayacak düşüncesindeyim.
Dünyaya yayılan bulaşıcı hastalık Koronavirüsün, alınan tedbirlerle rağmen önüne geçilemiyor. Felaketler, insanoğlunu eğitir.
Koronavirüs salgın nedeniyle herkes evine kapandı. Alınan kararlardan dolayı haftalar öncesinden ülkemizde futbol durmuştu. Hal böyle olunca ne zaman futbol müsabakalarına başlanır diye tarihi konuşulmaya ve tartışmaya açılmıştır.
Acele etmeyelim.
Hazırlık süreci artı hava koşulları göz önünde bulundurulmalı.
Olayın spor ötesinde, ekonomik boyutu olacaktır.
Bugünleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde başaracağız.
Türkiye, Devletimizin her zaman yanında olmuştur. Yanımızda da olacaklarını yetkili ağızlardan açıklamışlardır.
Öncelikle sabır edelim.
Yaşama sevincimizi ve moralimizi yüksek tutarak sağlıklı sporun yeniden başlama tarihini, futbolda 1 Eylül 2020 kabul edilmeli, yarım kalan sezonu haftada 2 müsabaka yaparak tamamlayıp, 1 hafta ara verip, yeni sezona başlamasının daha iyi olacağını düşünüyorum.
Futbolu özlüyoruz, umut dolu yeni haberlerle evinizde kalın. Stay home.



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