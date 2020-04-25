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La Casa Azul 360 derece sanal turla gezilebiliyor

25 Nisan 2020

Frida Kahlo’nun Meksika’daki muazzam müze evi, Casa Azul, 24 saatliğine ücretsiz-online ziyarete açıldı.  Müze 360 derece sanal turla gezilebiliyor. 

Frida Kahlo Müzesi sanal ziyarete açıldı

Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun özel eşyalarını ve anılarını barındıran “La Casa Azul” (Mavi Ev) adlı müze, sanal ziyarete açıldı.

Her gün yüzlerce turistin akın ettiği ve corona virüs salgını nedeniyle şu an için kapalı olan La Casa Azul, sanal tur kapsamında dün itibarıyla kapılarını açtı. Müzede 360 derece sanal tur yaparak her yeri gezmek mümkün.

FRIDA’NIN YAŞADIĞI EVDİ

1958’den bu yana müze olan Frida Kahlo’nun evi, Kahlo’nun hayatına ve tarihin önemli anlarına tanıklık etmesi bakımından büyük önem taşıyor. Kahlo, eşi Dieogo ile birlikte 1929- 1954 yılları arasında bu evde yaşamıştı.

Frida’nın Long Live Life, Frida and the Caesarian Operation, Portrait of My Father Wilhelm Kahlo gibi önemli eserlerinin yer aldığı müzede, ressamın kıyafetleri, koltuk değnekleri, korseleri ve ilaçları da bulunuyor.

Müzedeki 22 bin belge, 6 bin 500 fotoğraf, dergi ve süreli yayınlar, kitaplar, düzinelerce çizim, kişisel eşyalar, kıyafetler, oyuncaklar, Frida ve Diego’nun hayatına dair ipuçları veriyor.

Online ziyaret için tıklayın https://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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