La Casa Azul 360 derece sanal turla gezilebiliyor

Frida Kahlo’nun Meksika’daki muazzam müze evi, Casa Azul, 24 saatliğine ücretsiz-online ziyarete açıldı. Müze 360 derece sanal turla gezilebiliyor.

Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun özel eşyalarını ve anılarını barındıran “La Casa Azul” (Mavi Ev) adlı müze, sanal ziyarete açıldı.

Her gün yüzlerce turistin akın ettiği ve corona virüs salgını nedeniyle şu an için kapalı olan La Casa Azul, sanal tur kapsamında dün itibarıyla kapılarını açtı. Müzede 360 derece sanal tur yaparak her yeri gezmek mümkün.

FRIDA’NIN YAŞADIĞI EVDİ

1958’den bu yana müze olan Frida Kahlo’nun evi, Kahlo’nun hayatına ve tarihin önemli anlarına tanıklık etmesi bakımından büyük önem taşıyor. Kahlo, eşi Dieogo ile birlikte 1929- 1954 yılları arasında bu evde yaşamıştı.

Frida’nın Long Live Life, Frida and the Caesarian Operation, Portrait of My Father Wilhelm Kahlo gibi önemli eserlerinin yer aldığı müzede, ressamın kıyafetleri, koltuk değnekleri, korseleri ve ilaçları da bulunuyor.

Müzedeki 22 bin belge, 6 bin 500 fotoğraf, dergi ve süreli yayınlar, kitaplar, düzinelerce çizim, kişisel eşyalar, kıyafetler, oyuncaklar, Frida ve Diego’nun hayatına dair ipuçları veriyor.

Online ziyaret için tıklayın https://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html