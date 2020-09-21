Covid-19 ile ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar

UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Covid-19 önlemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Sütçü Çiçek, Covid-19 virüsü ile enfekte olan kişilerin sayısının artması bağlamında, çok basit gibi görünen önlemlerin doğru şekilde uygulanması ile her bireyin kendine, ailesi ve topluma karşı sorumluluğunu yerine getirebileceğini ifade etti.

En temel uygulamanın güvenli bireysel alanların dışında, toplum içinde sürekli maske takmak olduğunu kaydeden Çiçek, maske takılmadan önce ve çıkarıldıktan sonra ellerin en az 20 saniye sabunlu suyla yıkanması ya da dezenfektanla 20-30 saniye ovalanmasının önemli olduğunu söyledi.

Maskeler yıkandıktan sonra ütülenmelidir

Prof. Dr. Çiçek, maskenin mutlaka burun ve ağızı kapatması gerektiğini hatırlatarak, “Yüz ile arada boşluk kalmamalı, iç yüzeyine el değmemeli, nemlenmiş ve kirlenmiş ise yine iç yüzeyine el değmeden değiştirilmeli, çöp kutusuna güvenli şekilde atılmalıdır” dedi.

Bez maskeler konusunda da bilgi veren Çiçek, bez maskelerin su ve deterjan ile yıkanması, sıcak ve kuru şekilde ütülenerek tekrar kullanılmasının tavsiye etti.

Mesafe, dezenfekte ve hijyen…

Çiçek, herkesin sıklıkla en az 20 saniye olacak şekilde ellerini sabunla yıkaması veya kolonya, el dezenfektanı ile detaylı ovuşturması gerektiğini belirterek, dışardan geldikten sonra da duş alıp, burun ve ağız boşluğunu bol su ile yıkamanın enfeksiyon riskini azaltacağını kaydetti.

Mümkün oldukça insanların toplu olarak bulunduğu yerlerden uzak kalınması ve insanların az olduğu saatlerin tercih edilmesi gerektiğini aktaran Çiçek, “Kısa sürede işlemler bitirilmeli, girişte ve çıkışta ellere dezenfektan uygulanmalı, deneme kabinleri kullanılmamalıdır” dedi.

Bireylerle araya en az 1 metre mesafe konulmasının çok önemli olduğunu kaydeden Çiçek, soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerden uzak durulması, tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

İç mekanlar sürekli havalandırılmalıdır

Çiçek, işyerleri ve evlerin klima bakımlarının yapılması konusuna da dikkat çekerek, “İç mekânlar mümkün oldukça doğal hava sirkülasyonu ile havalandırılmalıdır. Masa üstü, kapı kolu, tırabzanlar gibi ortak yaşam alanlarındaki yüzeylere dokunmaktan kaçınılmalı, yüzey dezenfektanları ile sıklıkla silinmelidir” dedi.

El kurutma makinelerinden kaçının

Çiçek, dışarıda ortak tuvaletler ve sıcak hava üﬂeyen el kurutma makinelerinin kullanımından özellikle kaçınılması önerisinde de bulunarak, dağıtılan promosyon ve broşürlerin de alınmaması gerektiğini söyledi.

Temassız banka kartlarının kullanımının tercih edilmesinin önemli olduğunu söyleyen Çiçek, toplu taşıma araçlarında ise mesafenin korunması ve yüz yüze oturulmaması önerisinde bulundu.