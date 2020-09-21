2000 TL destek ödemesi için son başvuru tarihi 30 Eylül

4 ay süreyle her ay 2000 TL yapılacak destek ödemesi için başvuru tarihi 30 Eylül’e uzatıldı.

Yerel İşgücü ve İstihdamın Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında işverenlere veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara 4 ay süreyle her ay 2000 TL yapılacak destek ödemesi için başvuru tarihi 30 Eylül’e uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KKTC’de herhangi bir yasa altında emeklilik, yaşlılık, malullük veya dulluk maaşı almayan, kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işverenler veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan işyerleri, halen aktif olması koşuluyla; Temmuz 2020-Ekim 2020 ayları için ( her iki ay da dahil) aylık 2000 TL, toplam 8000 TL destek ödemesi alabilecek.

Destek ödemesinden yararlanmak isteyen işverenler, 30 Eylül tarihine kadar Sosyal Sigortalar Dairesi resmi internet sitesi, ssd.gov.ct.tr adresinden online başvuru yapabilecek.