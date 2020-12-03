Covid-19 hastası iki kişi yoğun bakıma alındı

83 yaşındaki bir kadın ve 70 yaşındaki bir erkek hasta solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan iki covid-19 hastası yoğun bakıma alındı.

Yaklaşık 1 haftadır karantina servisinde tedavisi devam eden 70 yaşındaki erkek hasta solunum güçlüğü nedeni ile yoğun bakıma kaldırıldı.

Doktorlar tarafından yapılan son kontrollerde solunum güçlüğü yaşayan hastanın tedavisine yoğun bakımda devam edilmesi kararlaştırılırken hastaya henüz ventilator bağlanma gereği duyulmadığı öğrenildi.

Türkiye’den geçtiğimiz hafta ülkemize gelen ve tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam eden 83 yaşındaki kadın hastanın solunum güçlüğü nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı