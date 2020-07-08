Covid-19 49 milyon Afrikalıyı aşırı fakirliğe itebilir

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Covid-19 salgınının yaklaşık 49 milyon Afrikalıyı aşırı fakirliğe itebileceğini bildirdi.

AfDB tarafından yayımlanan “Africa 2020 Ekonomik Görünümü: Covid-19 Eki” başlıklı raporda, 2020’de kıta nüfusunun 3’te 1’ini oluşturan 425 milyon kişinin günlük 1,9 dolar (13,01 Türk lirası) alım gücünün altında olacağının tahmin edildiği, Covid-19 salgınının durumu daha da kötüleştireceği belirtildi.

Kıtanın, salgının yol açtığı küresel ekonomik krizden çok ciddi etkilendiği kaydedilen raporda, 2020-2021 yıllarında 28,2 ile 48,2 milyon Afrikalının aşırı fakirliğe itilebileceği aktarıldı.

Raporda, kıta genelinde gayrisafi milli hasılada yüzde 1,7 ila 3,4 arasında küçülme beklendiği ifade edildi.

Bu yıl 24,6 ile 30 milyon kişinin işini kaybedeceği bildirilen raporda, bundan 200 milyonluk nüfusuyla en fazla Nijerya’nın etkileneceği kaydedildi.

Uluslararası Para Fonu, haziran ayında yaptığı tahminde, Sahra altı Afrika ülkelerinin ekonomilerinin bu yıl ortalama yüzde 3,2 küçüleceğini, insanların gelir seviyesinin 2010 seviyelerine gerileyeceğini duyurmuştu.

Okyanusya kıtasal bölgesinden sonra Covid-19’dan en az etkilenen kıta olan Afrika’da, şu ana kadar 511 binden fazla vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle en az 12 bin kişi hayatını kaybetti.