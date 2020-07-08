Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun 965 kilometre güneyinde bulunan ve faal hale gelen volkanik adanın yüz ölçümü volkanik patlamalar nedeniyle büyüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ada Haziran ayına kıyasla 152 metre daha büyük bir hale geldi.