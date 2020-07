Baybars: Daha güzel bir ülke yaratmak için birlikte üretip, birlikte çalışmalıyız

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Serdarlı, Görneç ve Mutluyaka kırsal kesim arsalarının altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Baybars’ın ziyaretleri sırasında hazır bulunan Sosyal Konut Müdürü Ercan Beşerler’de altyapı çalışmaları ve gelinen aşama hakkında bakan Baybars’a bilgi verdi. Baybars’a Serdarlı, Görneç yol altyapı çalışmalarının incelenmesi sırasında Belediye Başkanı Halil Kasım, Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar da eşlik etti.

Baybars, Serdarlı ve Görneç’te tamamlanan Görneç yol stabilize ve Serdarlı asfaltlama çalışmalarını inceledikten sonra Mutluyaka’ya geçerek burada bir süre vatandaşlarla sohbet edip, vatandaşların sorunlarını dinledi. Daha sonra Mutluyaka kırsal kesim arsaları elektrik alt yapı çalışmalarının yapıldığı bölgeye giden Baybars, burada Mutluyaka Muhtarı Buran Dirensoy ve muhtar azaları ile yapılan çalışmaları birlikte incelendi.

105 arsaya yol altyapısı ve 22 arsaya da elektrik altyapısı götürüldü

Bakan Baybars, Serdarlı, Görneç ve Gönendere’de bulunan kırsal kesim arsalarının altyapı çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede yaşayan hak sahiplerinin bu süreçte biraz olsun sıkıntılarına çare üretebilmekten memnun olduklarını ifade etti. Baybars, “ülkenin birçok yerinde kırsal kesim arsalarında altyapı anlamında eksikliklerin olduğunu biliyoruz. Bu eksikliklerin giderilmesi için planlı şekilde çalışılıyor. Burada vatandaşımızın her zaman yanlarında olduğumuzu hissetmeleri ve koyduğumuz hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizi bilmelerini isterim” şeklinde konuştu.

Kırsal Kesim Arsaları altyapı çalışmaları kapsamında Serdarlı’da dağıtılan kırsal kesim arsalarında bulunan 65 haneye güvenli ulaşımın sağlanması için başlatılan asfaltlama projesinin tamamlandığını ifade eden Baybars, Görneç ve Gönendere’de ise toplam 40 arsaya ulaşımı sağlayacak olan kırsal kesim altyapı çalışmalarında da yol sitabilizasyonlarının bitirilerek altyapı çalışmaları ilerletildiğini belirtti.

Serdarlı ve Görneç ziyaretinin ardından Mutluyaka’ya geçen Bakan Baybars, Mutluyaka Muhtarı ve azalarıyla birlikte kırsal kesim arsaları bölgesinde yapılan elektrik alt yapı çalışmalarını inceledi. Baybars, Mutluyaka’da kırsal kesim arsalarına elektrik hatları çekilerek, 22 arsanın elektrik altyapısının da tamamlandığını ve kısa sürede buradaki hak sahiplerinin de elektirk akımına kavuşacaklarını söyledi.

Baybars: “Bugünden yarınları daha güzel bir ülke yaratmak için birlikte üretip, birlikte çalışmalıyız”dedi.

Bakan Baybars, Serdarlı, Görneç ziyareti sonrası Mutluyaka’da vatandaşların sorularını yanıtladı ve sorunlarını dinledi. Burada konuşan Baybars, tedbir alarak kurallara uyarak vatandaşların sorunlarının çözümlenmesi için imkanlar dahilinde, her alanda çalışmaların devam ettirilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Covid-19 salgınından dolayı oluşan yeni koşullarda her kesin tedbirlere ve kurallara uyarak hayatın devam ettirilmesinin gerektiğini ifade eden Baybars, 21. Yüzyılda halen yıllardır kırsal kesim altyapısı olmayan arsalarda yaşamaya mahkum insanlarımız ve bu nedenle ciddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımız vardır. Bu sıkıntıların aşılması için koyduğumuz hedefler ve imkanlar doğrultusunda çalışmalarımızı ileriye taşıyoruz. Bahane üretmek yerine, toplum olarak bugünden yarınları daha güzel bir ülke yaratmak için birlikte üretip, birlikte çalışmalıyız”dedi.

İçişleri Bakanı Baybars, ziyaretleri sonrasında Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’a, Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar’a, Mutluyaka Muhtarı Buran Dirensoy ve azalarına ziyaretleri sırasında kendilerine eşlik ederek her zaman uyum içerisinde çalıştıkları için teşekkür etti.