Coşkun: Siyasiler için sadece oy deposuyuz

Havadis Web TV’de Covid-19 özel yayınına katılan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Ziyamet’ten Dipkarpaz’a kadar unutulmuş bir halk olduğunu söyleyerek siyasilerin yıllarca bölgedeki halkı sadece oy deposu olarak gördüğünü savundu.

Çoşkun, Havadis web TV’de yayınlanan Kovid-19 Özel Yayını’na katılarak bölgedeki son durumu anlattı, hükümetin Kovid-19 salgını kapsamında aldığı kararları değerlendirdi.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, şunları söyledi:

“İlk günden beri yardım konularına girmek istemiyorum ama şunu belirtmeliyim ki, yaşanan gelişmelerden utanıyorum. Dünyayı tehdit eden virüsü bir kenara bıraktık, yardımlardan bahsediyoruz. ‘Kime yardım gitti, kime gitmesin, kime dağıtsın’ kavgasındalar. Bir belediye başkanı olarak gerçekten utanıyorum.

“Bizi oy deposu olarak görüyorlar”

Ziyamet’ten Dipkarpaz’a unutulmuş bir halk var. Bu halk yıllarca oy deposu olarak görüldü. Hala öyle. Beceriksiz siyasetçilerimize göre biz onların ihtiyacı için dünyaya geldik.

Hükümet, yine sınıfta kaldı. Meclis doktor vekille dolu ama memleketin en büyük sorunu sağlık, bu büyük bir çelişkidir.

Bir türlü birlik olunamadı, kim direksiyondaysa ‘ben bilirim mantığı ile hareket etti’ ama günün sonunda duvara tosladı.

“Bana yetki versinler, ben üstesinden gelirim”

İşsizliğin hat safhada olduğu bir Dipkarpaz var. Bu süreci bu kadar uzatmanın ne anlamı var?

İstesinler bölgedeki sorunu 2 günde çözerler. Ama yapmıyorlar. Bana 1 hafta yetki versinler, ben bu işin üstesinden gelirim.

“13 vakadan 8’i negatife dönüştü”

Sağlık bakanımıza üç haftadır söylememize rağmen hala aynı ifadelerde devam ediyor. Boğaz’dan Dipkarpaz’a kadar Karpazdır. Hangi bölgede ne kadar vaka çıktıysa bölgelere göre belirtilirse halkın paniği aza indirgenir. Sağlık Bakanımız açıklayamadı ama ben açıklıyorum. Dipkarpaz’da 13 vaka vardı, 8’i negatife dönüştü, evlerine gönderildi.