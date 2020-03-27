DünyaSürmanşet

Corona virüsün benzerini taşıyor, sırada başkaları da var

27 Mart 2020

Bütün dünyayı krize sokan corana virüsün benzeri Pangolin isimli memelide kesin olarak bulundu. Uzmanlar, bu tür derisi zırhla kaplı hayvanların yenilmemesi için uyarıda bulundu ve pazarlarda satışının yasaklanması istendi.

Çin’in güneyinde yaşadığı belirtilen pangolinde, corona virüsle büyük benzerlik taşıyan bir virüs türü bulundu.

Sydney Üniversitesi’nin yayınladığı yeni araştırma raporuyla, pangolin isimli memelide corona virüsle genetik açıdan büyük benzerlik taşıyan bir virüsün bulunduğu açıklandı. Virüsün bulunduğu “Malayan Pangolin” Çin’in güneyinde yaşıyor.

Nature isimli dergide yayınlanan araştırmada, bu hayvanla temasın çok ciddi sonuçları olacağı belirtildi. Araştırmayı yürüten Profesör Edward Holmes,  Güney Çin’deki pangolinlerde hastalığı yaratan corona virüsün insanlarda görülen genetik olarak benzerlik taşıdığını anlatırken,  benzer virüslerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

”İNSANLARA CİDDİ ZARAR VEREBİLİR” UYARISI

Pangolin daha önce de SARS virüsünün kaynağı olarak gösterilmişti.

Profesör Holmes, vahşi yaşamda birçok virüsün bulunduğunu ve bunların gelecekte insanlara ciddi zarar verebileceğini de belirtti.

Bu bulgu, vahşi hayvanların insanlar tarafından besin kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini gösterirken, bu tür hayvanların satışının da yasaklanması gerektiği belirtiliyor.

PANGOLİN NEDİR?

Pangolin, çoğunlukla Uzak Doğu’da görülen pullu memeli bir hayvandır. Gececil olan bu hayvanlar, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar.

Pangolinler ‘canlı çam kozalakları’ olarak adlandırılırlar.

Pangolin derisi, baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullardan oluşur. Uzun ve yapışkan dokulu dil yapısı vardır.

Genellikle termit, karınca, pupa, larva, yumurta kısacası yuvada ne varsa diliyle zorlanmadan toplayarak yer. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olurlar. Karınca ve termitlerin bünyelerinde bulunan asitler, midesinin kalın kaslı çeperli olması nedeniyle zarar veremezler.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği ile alının yeni Covid-19 kararları

Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği ile alının yeni Covid-19 kararları

26 Mart 2020
Photo of Avrupa Konseyi üye ülkelere tutuklu sığınmacıları serbest bırakma çağrısı yaptı

Avrupa Konseyi üye ülkelere tutuklu sığınmacıları serbest bırakma çağrısı yaptı

26 Mart 2020
Photo of Kişmir: Ekomomik bir şekilde ÖLÜN!

Kişmir: Ekomomik bir şekilde ÖLÜN!

26 Mart 2020
Photo of Neden bu kadar çok ünlü corona virüse yakalandı?

Neden bu kadar çok ünlü corona virüse yakalandı?

26 Mart 2020
Photo of İtalya’da ölü sayısı 7 bin 503’e yükseldi

İtalya’da ölü sayısı 7 bin 503’e yükseldi

26 Mart 2020
Photo of Sis uyarısı

Sis uyarısı

25 Mart 2020
Photo of Koronavirüs ile savaşan uzmandan çok önemli uyarılar

Koronavirüs ile savaşan uzmandan çok önemli uyarılar

25 Mart 2020
Photo of Ölü sayısı Çin’i geçen İspanya NATO’dan yardım istedi

Ölü sayısı Çin’i geçen İspanya NATO’dan yardım istedi

25 Mart 2020
Photo of Yağmurlu hava geliyor

Yağmurlu hava geliyor

25 Mart 2020
Photo of Meteoroloji Dairesi’nden tozlu hava uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden tozlu hava uyarısı

25 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı