Corona virüsün savaş alanı Hindistan olacak

Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadelede Avrupa ve ABD değil Hindistan’ın savaş alanı olacağı iddia ediliyor.

1.3 milyar nüfuslu Hindistan’da virüsün yayılması durumunda büyük bir felaket yaşanabilir. 800 milyon insanın Covid-19’a yakalanacağından endişe ediliyor. Hindistan’da hastaneler yeterli değil, temiz su büyük bir sorun ve birçok bölgede hijyen malzemesi üretecek tesis bulunmuyor. Bu durum on binlerce insanın yaşamını yitirebileceği anlamı taşıyor.

Corona virüsün Çin’in Wuhan kentinden çıkarak tüm dünyaya yayılmasının ardından en fazla önlem alan ülkelerden biri Hindistan oldu. Hindistan’da corono virüs vaka sayısı bugün bile 724 ve ölü sayısı 17 olmasına rağmen Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülke genelinde 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Uzmanlar sağlık sistemi oldukça sorunlu olan, yeterli hastane bulunmayan, temiz suya erişimin zor olduğu ve hijyen kurallarına fazla dikkat edilmeyen Hindistan’ın corona virüsle mücadelede büyük bir savaş alanına dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü İcra Direktörü Michael J. Ryan Hindistan gibi nüfusu fazla olan ülkelerin corona virüsle mücadelede sert önlemler alması gerektiğini vurguluyor. Ryan, “Bu hastalığı kontrol altına almak, bastırmak ve hayat kurtarmak için halk sağlığı ve toplum düzeyinde çok sert önlemler alınmalı” dedi.

Hindistan’da nüfusun kalabalık olduğu birçok büyük kentte bir kilometre kareye 420 kişi düşüyor. Bilim insanları Covid-19’la mücadelede en önemli yöntemlerden birinin “sosyal mesafe” olduğu vurduğu yapıyor. Virüsün büyük kentlerde görülmesi durumunda insanların sosyal mesafeyi korumada büyük zorluklar yaşayacağı ifade ediliyor.

Daha düşük nüfus yoğunlukları bulunan ABD, İtalya, İspanya ve Çin gibi ülkelere göre, gelişmiş bir sağlık sistemi bulunmayan Hindistan’ın corona virüsle mücadelesinin çok daha zor olacağı ve on binlerce insanın öleceğinden endişe ediliyor.

Hindistan’da şu anda vaka sayısı düşük ve 17 kişi yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası’na danışmanlık yapan Dr. Ramanan Laxminarayan, sıkı güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde Hindistan’da nüfusun yüzde 60’ı yani 800 milyon insana virüs bulaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü İcra Direktörü Michael J. Ryan ise, Hindistan’ın bulaşıcı hastalıklarla mücadeledeki başarısının kendisini umutlandırdığını ifade ediyor. Michael J. Ryan yeryüzündeki tüm savaşlardan daha fazla insan öldüren çiçek hastalığı ve çocuk felci virüsünü Hindistan’ın yendiğini hatırlattı.

HİNDİSTAN’DA 21 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 24 Mart’ta ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı.

Başbakan Modi, Covid-19 salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, Hindistan ve Hindistanlıları korumak için 3 hafta boyunca vatandaşların evlerinden dışarı çıkmalarının yasak olduğunu söylemişti.

Sosyal mesafeyi korumanın güvende kalmada ve virüsü durdurmada tek seçenek olduğunun altını çizen Modi, halktan birbirlerinden uzak durmalarını istemişti.

Modi, merkezi hükümet ve eyaletlerin, temel ihtiyaçları sağlama konusunda birlikte çalıştığını ve sağlık sektörünün altyapısının güçlendirilmesi için 2 milyar dolar ayrıldığını ifade etmişti.

YOKSULLAR İÇİN 22 MİLYAR DOLARLIK PAKET Hindistan, salgınının ekonomik etkilerine karşı koymak amacıyla da yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi açıklamıştı.