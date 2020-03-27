Corona virüsün savaş alanı Hindistan olacak
Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadelede Avrupa ve ABD değil Hindistan’ın savaş alanı olacağı iddia ediliyor.
1.3 milyar nüfuslu Hindistan’da virüsün yayılması durumunda büyük bir felaket yaşanabilir. 800 milyon insanın Covid-19’a yakalanacağından endişe ediliyor. Hindistan’da hastaneler yeterli değil, temiz su büyük bir sorun ve birçok bölgede hijyen malzemesi üretecek tesis bulunmuyor. Bu durum on binlerce insanın yaşamını yitirebileceği anlamı taşıyor.
HİNDİSTAN’DA 21 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 24 Mart’ta ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı.
YOKSULLAR İÇİN 22 MİLYAR DOLARLIK PAKET
Hindistan, salgınının ekonomik etkilerine karşı koymak amacıyla da yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi açıklamıştı.