Belçika’da Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 284’e çıktı

Belçika’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı bin 49 artarak 7 bin 284’e ulaşırken, ölü sayısı da 69 artışla 289 oldu.

Belçika Kriz Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 490 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 görülen kişi sayısının bin 49 artarak 7 bin 284’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 69 artışla 289’a çıktığı belirtildi.

Başbakan Sophie Wilmes’in gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyini toplayarak, Kovid-19 ile mücadelede son durumu ele alması bekleniyor.