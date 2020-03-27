Dünya

Belçika’da Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 284’e çıktı

27 Mart 2020

Belçika’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı bin 49 artarak 7 bin 284’e ulaşırken, ölü sayısı da 69 artışla 289 oldu.

Belçika Kriz Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 490 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 görülen kişi sayısının bin 49 artarak 7 bin 284’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 69 artışla 289’a çıktığı belirtildi.

Başbakan Sophie Wilmes’in gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyini toplayarak, Kovid-19 ile mücadelede son durumu ele alması bekleniyor.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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