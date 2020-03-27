DövizEkonomi

Koronavirüs ve ekonomideki ağır etkileri

27 Mart 2020

IMF (Uluslararası Para Fonu) ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan global ekonomik krizin 2008 yılında yaşanan ekonomik krizden daha büyük olduğunu açıkladılar.

Yeni korona virüsü salgının dünya ekonomisi ve finans piyasaları için neden çok ciddi bir tehdit oluşturduğu IMF, OECD gibi uluslararası kuruluşların açıklamalarından ve yayınladıkları raporlardan açıkça anlaşılıyor.  Yapılan değerlendirmelere baktığımızda tablo çok iç açıcı görünmüyor:

  • IMF Başkanı  Kristalina Georgieva, G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile acil telekonferans gerçekleştirdi.
  • Georgieva paylaştığı açıklamalarda pandemiye karşı alınan önlemlerin neden olduğu global ekonomik çöküşü görüşmek ve ortak bir karar almak üzere olağanüstü bir toplantı yapıldığını ve IMF’in alınan acil mali tedbirleri  ve merkez bankalarının para politkalarını gevşetmelerini desteklediğini ve ancak bunların yetersiz kalabileceğini belirtti.
  • IMF, diğer uluslararası finansal kuruluşlarla güçlü ve koordineli bir hareket planı hazırlamak için işbirliği yaptıklarını ve borç verme kapasitesinin tamamı olan 1 trilyon doların tümünü kredi olarak vermeye hazır olduğunu bildiridi.
  • 11 Mart 2020 tarihinden bügüne kadar son 2 haftada yaklaşık 80 ülke Uluslararası Para Fonu (IMF)’den acil finansman talebinde bulundu
  • OECD Mart 2020 Raporunda, Kovid-19’un dünya ekonomisini çok ciddi olarak etkileyeceğini açıkladı.
  • OECD raporunda salgının başladığında zaten zayıf olan global ekonominin salgın nedeniyle daralacağı ifade ediliyor.  Raporda, Çin ekonomisinde salgına karşı alınan önlemler nedeniyle üretimin ve talebin hızla gerilediğini,  global arenada ise turizm ve ulaşım sektörleri, tedarik zincirleri ve ekonomik güvenin en çok etkilenen alanlar olacağı anlatılıyor.
  • OECD 2020 yılı global ekonomik büyüme taminlerini aşağı yönde revize ederek,  %2,9 ‘dan %2,4’e çekti.


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