Koronavirüs ve ekonomideki ağır etkileri

IMF (Uluslararası Para Fonu) ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan global ekonomik krizin 2008 yılında yaşanan ekonomik krizden daha büyük olduğunu açıkladılar.

Yeni korona virüsü salgının dünya ekonomisi ve finans piyasaları için neden çok ciddi bir tehdit oluşturduğu IMF, OECD gibi uluslararası kuruluşların açıklamalarından ve yayınladıkları raporlardan açıkça anlaşılıyor. Yapılan değerlendirmelere baktığımızda tablo çok iç açıcı görünmüyor: