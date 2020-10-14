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Corona virüste ilk yeniden enfeksiyon ölümü yaşandı

14 Ekim 2020
ikinci kez covid-19 olum getirdi




Corona virüste yeniden enfeksiyonda ilk ölüm yaşandı. Hollanda’da 89 yaşında bir kadın corona virüsü atlattıktan sonra yeniden hastalığa yakalandı. Kadın 2. enfeksiyonda hayatını kaybetti.







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14 Ekim 2020

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