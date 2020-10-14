Corona virüste ilk yeniden enfeksiyon ölümü yaşandı

Corona vir\u00fcste yeniden enfeksiyonda ilk \u00f6l\u00fcm ya\u015fand\u0131. Hollanda'da 89 ya\u015f\u0131nda bir kad\u0131n corona vir\u00fcs\u00fc atlatt\u0131ktan sonra yeniden hastal\u0131\u011fa yakaland\u0131. Kad\u0131n 2. enfeksiyonda hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n\r\n\u0130lk olarak \u00c7in'de g\u00f6r\u00fclen SARS benzeri yeni tip corona vir\u00fcs k\u00fcresel bir salg\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nCovid-19'da ilk can kayb\u0131n\u0131n \u00fczerinden 10 ay ge\u00e7ti ancak vir\u00fcs halen insanl\u0131k i\u00e7in bir muamma. Son olarak yakla\u015f\u0131k 10 ay sonra Covid-19 pandemisinde bir ilk daha ya\u015fand\u0131.\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmac\u0131lar daha \u00f6nce corona vir\u00fcs\u00fc atlatan ki\u015filerin yeniden enfekte olabilece\u011fini tespit etmi\u015fti.\r\n\r\nLancet dergisinde yay\u0131mlanan bir vaka incelemesine g\u00f6re baz\u0131 durumlarda ikinci enfeksiyon ilkine g\u00f6re daha a\u011f\u0131r ge\u00e7ebiliyor.\r\n\r\n