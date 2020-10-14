Corona virüste ilk yeniden enfeksiyon ölümü yaşandı

İlk olarak Çin’de görülen SARS benzeri yeni tip corona virüs küresel bir salgına dönüştü.

Covid-19’da ilk can kaybının üzerinden 10 ay geçti ancak virüs halen insanlık için bir muamma. Son olarak yaklaşık 10 ay sonra Covid-19 pandemisinde bir ilk daha yaşandı.

Araştırmacılar daha önce corona virüsü atlatan kişilerin yeniden enfekte olabileceğini tespit etmişti.

Lancet dergisinde yayımlanan bir vaka incelemesine göre bazı durumlarda ikinci enfeksiyon ilkine göre daha ağır geçebiliyor.