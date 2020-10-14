Dünya

Almanya’da Covid-19 vaka sayısı 5 bini geçti

14 Ekim 2020
Almanya'da covid-19




Almanya’da, son 24 saatte 5 bin 132 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu. Ülkede son 24 saatte virüsten 43 kişi de yaşamını yitirdi.







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14 Ekim 2020

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