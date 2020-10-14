Almanya’da Covid-19 vaka sayısı 5 bini geçti

Almanya'da, son 24 saatte 5 bin 132 ki\u015fiye yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) tan\u0131s\u0131 konuldu. \u00dclkede son 24 saatte vir\u00fcsten 43 ki\u015fi de ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n\r\n\r\n\r\nAlmanya\u2019da bula\u015f\u0131c\u0131 hastal\u0131klar alan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fcten ve h\u00fck\u00fcmeti bilgilendiren Robert Koch Enstit\u00fcs\u00fcnce (RKI) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u00fclkede Covid-19 tespit edilen ki\u015fi say\u0131s\u0131n\u0131n son 24 saatte 5 bin 132 artt\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\nBu rakam, nisan ay\u0131ndan bu yana en y\u00fcksek rakam olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti.\r\n\r\nSon 24 saatte Covid-19 nedeniyle 43 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc ifade edilen a\u00e7\u0131klamada, Almanya genelinde Covid-19 vaka say\u0131s\u0131n\u0131n 334 bin 585'e ve vir\u00fcs nedeniyle \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n da 9 bin 677'ye y\u00fckseldi\u011fi belirtildi.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitelerinde 620 Covid-19 hastas\u0131n\u0131n tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\nAlmanya'da, Covid-19'dan iyile\u015fenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n 281 bin 900 oldu\u011fu kaydedildi.\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n