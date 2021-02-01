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Corona virüs, hücreleri kolesterol sayesinde istila ediliyor

1 Şubat 2021
covid-19 kolestrol



ABD’de Princeton Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, yeni tip corona virüsün (Covid-19) hücrelerin koruyucu zarını aşmak ve vücudu istila etmek için kolesterole ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

Bilim insanları, bu nedenle statin ve benzeri kolesterol düşürücü ilaçlarlar kullanan insanların, Covid-19 karşı daha güçlü durumda olabileceğini ifade etti.

Haber: ntv.com.tr





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1 Şubat 2021


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