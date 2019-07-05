Cori ‘Coco’ Gauff: Wimbledon peri masalı yaşayan 15 yaşındaki tenisçi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon’ın ilk gününde birçok favori tenisçi ilk turda turnuvaya veda etti. Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasının ilk gününde asıl sürpriz ise, 15 yaşındaki Cori Gauff’un Wimbledon’da 5 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Venus Williams’ı elemesi oldu.

Wimbledon’da ana tabloya kalan en genç tenisçi olan Gauff, 6-4’lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Dünya sıralamasında 301’inci sırada olan Gauff, Anna Kournikova’nın 1996 ABD Açık’taki galibiyetinden bu yana grand slam turnuvasında maç kazanan en genç kadın tenisçi oldu.

Gauff, ikinci turda ise 2017 yılı Wimbledon yarı finalistlerinden Magdalena Rybarikova’yı rahat bir şekilde 2-0’lık setlerle elemeyi başardı.

Babasının adı Corey olduğu ve Cori ismiyle karıştığı için ‘Coco’ lakabını alan Gauff Wimbledon’daki art arda gelen galibiyetler için “Hâlâ şok içindeyim. Hayal mi gerçek mi anlamıyorum” diyor.

Gauff bugün üçüncü tur karşılaşmasında Türkiye saati ile 18:15’te Slovenyalı tenisçi Polona Hercog’un karşısına çıkacak.

‘Yeni bir şampiyon doğuyor‘

ABD Açık’ı iki kez kazanan Amerikalı tenisçi Tracy Austin,”Coco’nun adı yıllardır çok konuşuluyordu. Artık uluslararası olarak da tanınmaya başladı. Gerçekten o muazzam bir sporcu. Korta çıkıp idolu Venus’e karşı oynamak… Gergin ve heyecanlı olması için çok sebep vardı. O muhteşem olmak için eğitildi ve bu sadece bir başlangıç” dedi.

Erkeklerde üç kez Wimbledon şampiyonu olan John McEnroe, “Gauff sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da çok olgun. Oynama şekline bakın. 20 yaşında dünyanın bir numarası olmazsa buna çok şaşırırım” dedi.

Tenise 7 yaşında başladı

Sporcu bir aileden gelen Gauff, 7 yaşında tenis oynamaya başladı. Eğitmeni, Georgia State Üniversitesi’nde basketbol oynamış olan babası Corey’di. Annesi Candi de geçmişte jimnastikçiydi.

Gauff 2 yıl önce, sadece 13 yaşındayken, ABD Açık’ta gençler kategorisinde final oynayarak bunu başaran en genç tenisçi olmuştu.

Bir yıl ardından ise Fransız Açık Tenis Turnuvası Roland-Garros’ta genç kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Gauff’un bu yılki hedefi Wimbledon’da oynamaktı ancak dünya sıralamasındaki yeri Wimbledon için yeterli olmadı.

Ancak sonrasında Gauff, Wimbledon eleme turları final karşılaşmasında Belçikalı rakibi Greet Minnen’i 6-1’lik iki setle yenerek ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

Venus ve Serena Williams kardeşlerin idolleri olduğunu söyleyen Gauff maç sonrası yaptığı açıklamada Venus Williams’ı yenmenin kendisi için de “şok” olduğunu söyledi.

Gauff, “Açıkçası bu benim hayalimdeki eşleşmeydi. Bu maçı kazanabildiğim için çok mutluyum” dedi.

Cori Gauff’u 10 yaşından bu yana antrenör Patrick Mouratoglou çalıştırıyor.

Patrick Mouratoglou, 5 yıl önce tenis akademisine gelen Gauff için “Denemeler için gelmişti. Çok özel bir yetenek keşfettiğimizi hemen anladık” diyor.

Mouratoglou, öğrencisi Gauff’u “son derece kararlı ve rekabetçi” olarak tanımlıyor.