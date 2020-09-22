Çocuklara nefes egzersizleri yaptırmak faydalı

LAÜ Akademisyeni Alptuğ, pandemi sürecinde “Çocuk ve Fiziksel Aktivite” konusuna değindi.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Uzm. Fzt. Beraat Alptuğ, “Çocuk ve Fiziksel Aktivite” konusu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Girilen bu pandemi sürecinde hayatın değişmesi ile birlikte eğitim sisteminin de değişiklikten geçmekte olduğunu belirten Alptuğ, okulda öğretmen-öğrenci iş birliğinde yürütülen eğitimin, şuan da öğretmen-öğrenci-veli üçgeni ile yürütüldüğünü ve bu nedenle velilere düşen görev ve sorumlulukların arttığını ve yaşanan bu süreci değerlendirerek olumlu yönlerini öne çıkarmanın ise velilerin elinde olduğunu vurguladı.

Çocukların gelişimi için oyun ve fiziksel aktiviteye ihtiyaçları vardır

Alptuğ, “Eğitimin online olarak devam etmesi çocuklarda ekran karşısında oturularak geçirilen zaman dilimini artırmaktadır ve sedanter bir yaşam tarzına yöneltmektedir” diyerek, sedanter yaşam tarzının çocuklarda obezite, uyku problemleri ve sağlık sorunlarının oluşmasına zemin hazırladığını ifade etti. Alptuğ, bu nedenle oluşabilecek sorunları azaltmak ve çocukların gelişimi için oyun ve fiziksel aktiviteye ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak geçirilen ekran süresinin ne kadar olması gerekliliği hakkında bilgiler verdi.

“Ekran süresi (televizyon, bilgisayar, elektronik oyunlar) günde 30 dakikadan az olması gerekmektedir. İki yaşın altındaki çocuklar için ekran süresi önerilememektedir” diyen Alptuğ, bu sürecin aynı şekilde özel gereksinimli çocuklar içinde önemli bir zaman dilimi olduğunu dile getirdi. “Evde geçirilen zamanın artması ve tedavisine devam edilemeyen çocuklarda tedavi ile kazanılan becerilerin azalabileceği bir dönem olmaktadır” diyen Alptuğ, özel eğitime gereksinim duyan çocukların son derece farklı yönleri olduğu düşünüldüğünde, onlarla vakit geçirmek ve onlara dair yeni şeyler gözlemleyip öğrenmek, ebeveynlerin çocuklarını daha iyi tanıma fırsatı sunduğunu belirtti.

“Her çocuğun olduğu gibi özel gereksinimi bulunan çocuğun da hareket etmesi ve enerjisini dışarı atması gereklidir. Çocukların hareket etmeleri ve enerjilerini harcamaları için evde bazı alanlar oluşturulabilir. Eğer yaşanılan mekanda olanak varsa bahçede hareket etmesi sağlanabilir” diyen Alptuğ, spor merkezindeki aletlerin işlevleri düşünülerek evdeki malzemelerle bir spor ve aktivite alanı yaratılabileceğini dile getirdi.

Nefes egzersizi çocukta kasların rahatlamasına böylece kaygının azalmasına yardımcı olur

Alptuğ açıklamasının devamında nefes egzersilerinden bahsederek sözlerine şöyle devam etti; Nefes egzersizleri bu süreçte başvurulacak etkili ve gerekli egzersizler arasında yer almaktadır. Nefes egzersizi, stres ve kaygının yoğun yaşandığı zamanlarda baş edebilmek için uygulanabilir. Bu süreçte, her gün yapılacak etkinlikler arasında da yer alabilir. Çocuklarla nefes egzersizi için 1/3’ü suyla dolu bir bardak ve pipet kullanılabilir. Çocuk elinde bardakla evin içinde dolaşırken, aynı anda burnundan nefes alıp pipetle bardağın içindeki suya nefesini vererek suyu hiç dökmeden hareket eder. Köpüklü su ile balon yapma farklı bir örnek olabilir. Çocuklarla yapılan bu egzersiz, kasların rahatlamasına böylece kaygının azalmasına yardımcı olur. Kas gevşetme ve esneme çalışmaları, stres ve kaygının yarattığı gerginliği azaltmaya yardımcı olur. Çocuklarla kas gevşetme ve esneme çalışmaları; bu süreç içerisinde her gün yapılması gereken, çocuğun hem hareket etme ihtiyacını karşılayacak hem de rahatlamasına yardımcı olan çalışmalardır.