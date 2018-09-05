Çocuklar YouTube’da daha fazla vakit geçiriyor

Kaspersky Lab’in yayınladığı son rapor, şirketin Ebeveyn Kontrolü modüllerinden elde edilen istatistiklere göre yaz tatili boyunca tüm dünyada çocukların internette neler yaptığını ortaya koydu. Araştırma çocukların okulda değilken internette neler izlediğini, dinlediğini, satın aldığını ve aradığını gözler önüne serdi.

Raporda 2018’in Haziran ayından Ağustos’un ortasına kadar olan sürede Windows PC’ler ve Mac’lerden ziyaret edilen websiteleri ile Windows PC ve Mac’in yanı sıra Android ve iOS cihazlarından yapılan aramalara ilişkin anonim istatistikler yer alıyor.

Söz konusu istatistikler, Ebeveyn Kontrolü modülü açık olan Kaspersky Lab amiral gemisi ürünleri ve çocukları internette korumak için kurulan Kaspersky Safe Kids servisinden elde edildi.

Elde edilen bulgulara göre globalde olduğu gibi Türkiye’de de çocuklar bu yaz sosyal medyada vakit geçirmek yerine video içerik izlemeyi ve müzik dinlemeyi daha çok tercih etti. Araştırmada, çocukların YouTube’da daha fazla vakit geçirdiği ortaya çıktı.

Özellikle farklı ülkelerde çocukların PewDiePie adlı blogger’a ilginin arttığı görüldü. Çocuklar ayrıca Netflix üzerinden birçok farklı TV programını seyretmeyi tercih etti. Küçük çocukların tercihi ise Nickelodeon, Cartoon Network ve Disney Channel’ın yanı sıra SüngerBob KarePantolon çizgi filmleri oldu.

Konu müzik olunca; çocuklar Spotify, Soundcloud ve iTunes gibi yayın servislerini kullandı. Çocuklar arasında en popüler müzik türü ise rap oldu. Bu yaz bir saldırıda öldürülen ünlü rap müzik sanatçısı XXXTentacion’ın ölümü hakkında çok fazla arama yapıldı. Bunun ardından XXXTentacion’ın şarkıları zirve yaptı. Çocuklar XXXTentacion’ı diğer tüm sanatçılardan fazla dinledi.

Çocuklar, aralarında BBC, CNN ve BuzzFeed gibi sitelerin de bulunduğu haber sitelerini daha sık ziyaret etmeye başladı. Ayrıca 2018 FIFA Dünya Kupası’ndan son haberleri ve skorları da almak için vakit harcadılar. İnternet üzerinden oynanan oyunlar popülerliklerini koruyor. Dünya genelinde çocukların Fortnite’a yönelmeye başladığı görüldü. Fortnite böylece en popüler oyun olarak PUBG’yi tahtından etti.

Bu yaz çocukların ilgi gösterdiği bir diğer alan ise kıyafetler ve mobil cihazlar oldu. İnternet mağazaları arasında çocukların en çok tercih ettikleri yerler Ebay, Amazon, Aliexpress, ASOS ve H&M’di. En popüler markalar ise Nike, Adidas, Supreme, Gucci ve Vans oldu. Tüm mobil cihazlar arasında çocuklardan en çok ilgiyi iPhone ve Samsung Galaxy gördü.

Çocukların; oyunlar, video ve müziğin yanı sıra yetişkinlere yönelik içerikler barındıran siteleri de sıkça aradığı tespit edildi. Ancak, ebeveynleri bu tür siteleri engelleyen (örneğin bir Kaspersky Lab ürünüyle) çocukların bu girişimleri başarısız oldu. Türkiye’de çocukların yetişkinlere yönelik içerikleri arama oranı %0,24 oldu.

İnternet üzerinde gizlilikle ilgili endişeler de bu yaz çocuklar arasında yaygın olarak görüldü. DuckDuckGo adlı arama motoru ve VPN hakkında yoğun aramalar yapıldı. Kaspersky Lab, çocuklar arasında bu konuya ilginin arttığı bulgusuna ilk kez bu araştırmada ulaştı.