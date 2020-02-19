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Çocuklar için “sağlıklı” kampanya

19 Şubat 2020

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), çocukları, sağlıklı beslenmenin önemini aktararak teşvik etmek, erken yaşta sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla “Her şeyin Başı Sağlık” kampanyasını başlattı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya çerçevesinde LTB sınırlarındaki özel gereksinimli bireylere eğitim veren tüm kurumlar ile LTB tarafından düzenlenen kurslara katılan çocuklara, Onbaşı Ltd. işbirliğinde meyvelerin yer aldığı paketler dağıtılıyor.

Algım Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Özgür Adımlar, Özel Eğitim Vakfı ile LTB El Ele Kreşinde eğitim gören çocuklar ile LBT Çocuk Tiyatrosu ile LBO Çocuk Korosuna katılanlara meyve paketleri verildi.

Çocukların sağlıklı beslenme konusundaki bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kampanyada, Mart ayında da sağlıklı paketlerin dağıtımına devam edilecek.




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