Cuma, cumartesi ve pazar gök gürültülü sağanak bekleniyor

Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 20 – 26 Şubat döneminde, bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Cuma, Cumartesi ve Pazar, parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 15 – 18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.