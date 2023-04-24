Son zamanlarda yaşadığımız acı olaylarda çocuğun yaşadığı çevrede “çocuk sağlığı ve güvenliği “konusunu daha detaylı düşünmek zorunda olduğumuzu göstermektedir. Bence Çocuk Hakları ile ilgili çalışmalar yapanlar en çok istismar ve ihmal hakkı maddesi üzerine üzerinde yoğunlaşmalı ve çalışmalar yapmalıdır Sağlık ve güvenlik riskleri hayatımızın her anında “evde, yolda, işte” karşımıza çıkmaktadır.

İngiltere’de her yıl yaklaşık 6 bin kişi ev kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor. Kuzey Kıbrıs’ta ise yaşam güvenliği konusunda yapılmış kapsamlı bir araştırma yok. Ancak özellikle inşaat alanlarında çalışırken kaza geçirip yaşamını yitiren genç insanları düşünürsek tablonun İngiltere veya Avrupa’dan daha iyi olduğunu söyleyemeyiz. Evimizi çevreleyen tehlikeler özellikle de çocuklar için daha büyük risk oluşturuyor.

Biliyoruz ki acil servis birimlerine yapılan ev kazası bildirimlerinin bir çoğu çocuk sebepli bildirimleridir. Neyse ki bir çok tehlikeli durum giderilebilir ölçüde ve ufak iyileştirmeler ile sevdiklerimizin zarar görmesinin önüne geçebiliriz. Bazı otoriteler çocuğun sağlık ve güvenliği için alınacak önlemleri şöyle başlıklandırıp açıklamaktadır;

Mutfakta alınacak güvenlik önlemleri;

Ocak üstünde kaynayan bir tencere çaydanlık bırakmayın! Kaynama işlemlerinizi ocağın en dip bölümünde yapın. Temizlik için kullanıla kimyasalları kilitli dolaplarda muhafaza edin

Banyo, küvet, havuz ve tuvaletlerde alınması gereken önlemler

Küvet, havuz hatta içi suyla dolu bir kovanın yanında dahi çocuklar yalnız bırakılmamalı. Şofben, saç kurutma makinesi, tıraş jileti ve makinesi, saç düzleştirici gibi aletleri dışarıda başıboş bırakılmamalı

Uyku alanlarında alınacak güvenlik önlemleri;

Çocuğunuz için olabildiğince doğal ve sade bir uyku alanı oluşturun. Yatak yeri seçiminde pencere, lamba ve piriz çevreleri seçilmemelidir. Olası bir deprem riskini en aza indirmek için mobilyaları sabitleyin.

Çocuklar için evin diğer bölmelerinde veya dışında alınacak güvenlik önlemleri ;

Ölümlü çocuk ev kazalarında birinci sırada gelen vaka çocukların balkondan veya açık pencereden sarkmaları sonucu oluşmaktadır. Bu sebeple açıkta pencere bırakılacaksa mutlaka kontrollü olmalı balkonlarda ise korumalık veya file önlemleri alınmalıdır. Evdeki elektrik kablolarına dikkat edin, şarjda takılı bir aletin kablosunu ağzına alma veya açık prize parmağını sokma ihtimalini gözden kaçırmayın. Sehpa, masa gibi ev eşyalarının sivri kenarlarını mutlaka koruyucu ile kapatın.

Evinizde düşme riski taşıyan kitaplık, dolap veya raf vb. eşyaları mutlaka sabitleyin.Oyuncakları yüksek yerlere koymayın.Oyuncakların yerde dağınık durmasını engelleyin. Çocuğunuzun oyuncaklarını kırık parçalar, yıpranmış sivri yüzeyler ve ayrılabilen küçük parçalar yönünden kontrol edin .Plastik torbaların oyuncak olmadığını onlara anlatın. Plastik torbaları muhafaza ederken ortadan ikiye katlayıp düğüm atın .Perde kordonlarını düğümleyerek yüksekte tutun. Bebek arabasına veya karyolasına balon bağlamamayın. Patlamış sönmüş balonları çöpe atın. Oyuncakları çocuğun yaşına uygun seçmeyi unutmayın .İğne, bozuk para, düğme, pil, çivi vs çekmecelerine emniyet kilidi koyun

Plastik torba, tel şerit ve yapıştırıcı bantları çocuğun erişemeyeceği yerlere koyun .

Çocukların güvenliği için alınacak önlemlerde şu soruyu kendinize sorarak başlayın “ ben bebek / çocuk olsaydım ne yapardım “?Unutmamamız gereken bir şey de çocuğun ev içerisinde veya çevresinde geçirdiği ev kazalarının büyük kısmı anne ve babalarının yanlarındayken olmasıdır. Ailelerin bu konuda daha disiplinli ve kontrollü olması gerekmektedir. Ebeveynleri bu hataya iten konuların başında ise dikkatsizlik, yorgunluk, stres, görev paylaşımındaki yanlış anlaşılmalar gibi unsurlar gelmektedir Ev kazalarının önlenmesinde ebeveyinler proaktif yaklaşım içerisinde olmalıdır. Devletin ilgili birimlerinin üzerine düşen görev de bu konuda aileleri bilinçlendirme proğramları uygulamalarıdır.