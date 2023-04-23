Ali Yöney, Hamitköy-MTG maçını yorumladı, “ŞAMPİYON MELEKLER TAKIMl”

Futbol Süper Ligde Şampiyon olan MTG’mim başkanı, yönetimi, teknik ekibi, oyuncuları ve taraftarları tebrik ederek yazıma başlamak isterim.

MTG, Süper Lig şampiyonu olarak geldikleri Hamitköy’deki mücadelede, şampiyona yakışır oyun sonrasında uzatmada atmış oldukları gol ile 3-2 kazandı.

Lig maratonu uzun, hedefleri doğrultusunda hak ettikleri şampiyonluğu yaşadılar. Üstelik bunu 4 sezon üst üste başardılar.

Şüphesiz ki başkan Koral Bozkurt ve teknik adam Ali Oraloğlu bu başarının mimarlarıdır.

Mağusa TMK’nın şampiyon voleybolcularının Türkiye voleybol finalleri için gittikleri Adıyaman’da deprem göçüğü altında kalarak hayatlarını kaybetmesi ülkemizi yasa boğarken, şüphesiz Mağusa’yı çok kötü etkilemiştir.

Türkiye’de yaşanan deprem sebebiyle MTG’nin 3.yıldızı taktığı 12.şampiyonluğu buruk bir şampiyonluk oldu.

Ben bu vesile ile bir kez daha hayatlarını kaybeden sporcularımıza Allah’tan rahmet dilerken, yaslı aileleri, sevenleri, Mağusa halkına ve tüm ülkemize sabır dilerim.

Bugün Hamitköy deplasmanına gelen Türk Gücü takımını taşıyan otobüsteki yazı dikkatimi çekti. Başlığımı ve görseli de bu yazı ve otobüs ile kullanmak istedim

Unutmadık unutmayacağız “Şampiyon Melekler.”