Necati Özsoy MA Yeşilova-Türk Ocağı maçını yorumladı

Süper Lig’de haftanın önemli maçında MA Yeşilova konuk ettiği Türk Ocağı’nı 4-2 mağlup etti ve ateşe attı. Kupada yarı final oynayacak olan Türk Ocağı ligde kalmak için mücadele ederken alınan bu yenilgi ile daha da tehlikeli duruma düştü.

Maç öncesi 33 puanda olan Yeşilova’nın rakibi Türk Ocağı karşısında sergileyeceği futbol merak ediliyordu. Özellikle ilk devrede Yeşilova öyle bir oyun sergiledi ki Türk Ocağı’nın sahadan silip süpürdü. 45 dakikada oynanan futbol, sağlı sollu ataklar, uzaktan çekilen şutlar ve atılan 3 gol Türk Ocağı’nı moral olarak da yıktı. İlk devrede Cemal Yaşinses, Yasin, Eyüp inanılmaz hırslı oynadılar. Takımın sürekli pozisyon bulmalarında etkiliydiler. Savunmada Bily ve Mejdi hatasız oynayıp rakibe pozisyon vermediler.

Türk Ocağı takımın en etkili oyuncuları Doğukan ve Ousman ile istediği pozisyonları bulamadı. Doğukan ve Ousman bu maçta bekleneni veremediler.

Skor rahatlığı ile ikinci devreye başlayan Yeşilova 2. Devrenin başlaması ile kalesinde gördüğü golle skor üstünlüğünü 2’ye düşürdü. Rölantide devam eden oyun kurgusu 60’da gelen penaltı golü ile değişti. Ertaç bu pozisyonda attığı golle takımını sahada ateşledi, Yeşilova’nın da dengesini bozdu. Son 30 dakikada Ocak gol ararken Yeşilova’da panik başladı. Zaman zaman beraberlik golü için rakibe baskı yapan Ocak, Yeşilova savunmasını geçemedi. Günün başarılı adamlarından Yasin son dakikada attığı golle takımına 2 farklı galibiyeti getirirken Türk Ocağı’nın umutlarını da yıkmış oldu.

Maçın hakemi Emre Öztaşlı ve yardımcıları başarılı bir yönetim gösterdiler.