Bayram gelmiş neyime

2023 Türkiye’de ve Kıbrıs’ta Acı Yas Matem Üzüntü ile başladı ve devam ediyor.

Bir yandan bayramı tüm bunlardan bağımsız normalleştirilerek yaşanmaya çalışılması insani olarak doğru olmadığını düşünüyorum.

Tüm bunlar yaşanırken kamuoyundan basından ve çevremizden gördüğümüz kadarıyla diğer bayramlardan farksız insanların yaşanmışlıkları ile ilgili durumun hafızalarından ayrılmış olduğunu görmek üzücü ve kabul edilemez.

Binlerce can kaybeden insanımız, yüz bini bulan insandan haber alınamadı yüzbinlerce insanın bölgeden göç ederek nerede nasıl yaşayacağını bilmeden yaşamlarını sürdürmeye çalışırken her duyarlı insanın bu durumu üzülerek izlerken bu yaşananların hiçbir şey olmamışçasına ülkemizde şaşalı iftar organizasyonları ve buralara katılan siyasilerin bu yapılardan ne tür bir beklentileri olduğunu anlamaya çalışmak saflık olacaktır, her koşulda her şeyi kendileri için kullanmaya çalışan bu siyasilerin ülkemizde yaşananların içinde olmaları rahatsız edici olduğunu söylemeliyim.

Tabi çok daha önemli olan topluma bu konularda bilgi veren din insanlarının bu organizasyonların baş aktörleri olarak görünmeleri ve oralarda hiçbir şey olmamışçasına, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta yakınlarını kaybeden canlarımızın yaslarına ve acılarına ortak olabilmek sadece taziye günleri için mi geçerli ,bunu bilmek gerekiyor.

Ülkemizde yaşananlar çok uzun zamandır zor günler geçiren Kıbrıs Türk toplumu Türkiye’de yaşanan bu depremle birlikte kaybettiğimiz insanları acımız ile birlikte sosyal psikolojik olarak da zor günler geçirmekteyiz, toplumun yaşadıkları toplumsal olayların toplumsal etkisi,bireylerin insana yaşama hayata doğaya dair bakışı ile doğru orantılı olduğunu anlamalıyız.

Yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızı ve bu çerçevede değerlendirebileceğimizi bilmeliyiz bu nedenle tüm dünyada coğrafyamızda ve ülkemizde yaşanan tüm olaylara acıya hüsrana sevince bakışımızın da bu orantı çerçevesinde olacağı anlamalıyız.

Bayramların şaşalı kutlanması itibar meselesi olmadığına inanan bireyin topluma dönüşen bilincin ortaya çıkmaması sonucunda tüm yaşadıklarımızı görmezden gelerek bayramı bu algı ile kutlayan insanları yadırgamıyorum, ancak anlayamadığımı da söylemek isterim.

İnsanlığın bilinen varlığından bugüne inançların ve halkların ritüellerini farklı zamanlarda kutladıkları veya üzüntü duyduğu zamanlara saygı duyduğumu söylemek istiyorum, ancak her şeyin üzerinde olmayan bu durumun insani değerlerle ölçülmesi gerektiğine de inanmaktayım.

Anadolu’da yaşanan deprem neticesinde hayatlarını kaybeden canlarımızın acısı ve yası devem ederken evsiz yurtsuz, kalan insanların bir çok sıkıntısı devam ederken, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta yaşadığımız bu ortak acıyı unutmadık unutmamalıyız.