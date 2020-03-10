Köşe Yazarları

ÇOCUK BEZİ

10 Mart 2020
Ahmet Okan

Bir gün Demirel, Ağar’ı yanına çağırmış:

  – “Şu Erkan’ı (Mumcu) ikna edip yanına al, partinin ismini de değiştirin, Demokrat Parti’yi kurun. Aha, altını çiziyorum, tek başına iktidara gelirsiniz.”

 Baba nasihatini eksiksiz uygulayan Ağar, iktidar hesapları yaparken televizyonda Demirel-Baykal görüşmesini izlemiş. Morali bozulmuş, soluğu Demirel’in yanında almış:

  – “Baykal da nereden çıktı? Hani DP’yi destekliyordunuz?”

  Demirel pişkin: “Kesin bir söz verdim mi?”

  Ağar ısrar etmiş: “Hem de altını çizerek söylediniz.”

Demirel, bir sağa bir sola yayılmış, sonra dudaklarını büzerek tartışmaya noktayı koymuş:

  – “Demek DP’nin altını çizmiştim. İyi o zaman şimdi de üstünü çiziyorum.”

Demirel’e atfedilen bu fıkrayı neden aktardık bilmiyoruz sama biliyoruz da aynı zamanda!

Siyasette düşünce üretiyor olmak zor bir zanaattır ve düşünceleri ile siyasi tarihe damga vuran politikacıların sayısı azdır…

Dünya, genellikle düz politikacılara alıştırılmıştır.

Eskiden bunlara “kasaba politikacısı” denirdi ve ahali de yutardı elbette çünkü politikacı dediğin nabza göre şerbet veren kimselerdi.

Ahali de kendi nabzını tutanlardan hoşnut olurdu…

..

Nabza göre şerbet verilince 19’uncu ve 20’inci yüzyıl yazarlarından Mark Twain’in şu sözü dikkate değer:

“Politikacılar çocuk bezi gibi, aynı sebeple, sık sık değiştirilmeli.”

Roman yazarlığı yanında mizahçı da olan yazarın bu sözü düşündürücü değil mi?

Aynı sebeple diyor, sık sık değiştirilmeli…

Dünyadan ve bölgemizden ne çok politikacılar gelip geçmiştir ama birçoğunun izi bile kalmamıştır; çocuk bezi olmak ne acı bir şey…

Demirel birçok kesimde ve özellikle sol cenahta sevilen bir lider değildi ancak, birçok sözü ibret vericidir ve günümüze kadar uzanmaktadır…

Sözünüz varsa düşünüyorsunuz demektir; sözünüzü söylediğinizde o söz bir ışık süzmesi gibi zihinlerde yer ediyorsa düşündürücü ve değerlidir…

Birçok sözün havada uçuştuğu ancak herhangi birinin yer edinmediği siyaset alanlarında aslında siyasetçi de yoktur, “kasaba politikacıları” vardır.

Bu yüzden olmalı çocuk bezi gibi sürekli olarak politikacılar da değiştirilmektedir…

Maks Twain’in şu sözlerinden özellikle siyasetle uğraşanlar ve sözünü ettiğimiz kasaba politikacıları kimlerse pay çıkarmalıdırlar:

Herkes aya benzer. Karanlık bir tarafı vardır ve onu kimseye göstermez.”

Ve aynı yazarın şu sözleri ile bitirelim:

“Beni dışarıdan yargılayacaklara söyleyecek sözüm yok. Zaten dışarıda kalmaları onlara yetiyor.”

.

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of BARIŞA ULAŞMAK KOLAY OLMAYACAK…

BARIŞA ULAŞMAK KOLAY OLMAYACAK…

8 Mart 2020
Photo of Bizim dünya diğer dünyaya karşı

Bizim dünya diğer dünyaya karşı

8 Mart 2020
Photo of Oyunu bozmanın yolu vardır…

Oyunu bozmanın yolu vardır…

7 Mart 2020
Photo of VE KAMPANYA BAŞLADI!

VE KAMPANYA BAŞLADI!

7 Mart 2020
Photo of VATANDAŞIN TEPKİSİ CİDDİ…

VATANDAŞIN TEPKİSİ CİDDİ…

6 Mart 2020
Photo of O SES

O SES

6 Mart 2020
Photo of 46 YIL DAHA GEÇSE!..

46 YIL DAHA GEÇSE!..

6 Mart 2020
Photo of RUM FAŞİSTLER VE BİZİMKİLERİN KAYITSIZLIĞI

RUM FAŞİSTLER VE BİZİMKİLERİN KAYITSIZLIĞI

6 Mart 2020
Photo of GÖÇMENLERİ ÖLDÜRMEK

GÖÇMENLERİ ÖLDÜRMEK

5 Mart 2020
Photo of KTTO ÜYELERİ, YÖNETİMLERİNDEN HESAP SORMALI…

KTTO ÜYELERİ, YÖNETİMLERİNDEN HESAP SORMALI…

5 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı