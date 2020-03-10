ÇOCUK BEZİ

Bir gün Demirel, Ağar’ı yanına çağırmış:

– “Şu Erkan’ı (Mumcu) ikna edip yanına al, partinin ismini de değiştirin, Demokrat Parti’yi kurun. Aha, altını çiziyorum, tek başına iktidara gelirsiniz.”

Baba nasihatini eksiksiz uygulayan Ağar, iktidar hesapları yaparken televizyonda Demirel-Baykal görüşmesini izlemiş. Morali bozulmuş, soluğu Demirel’in yanında almış:

– “Baykal da nereden çıktı? Hani DP’yi destekliyordunuz?”

Demirel pişkin: “Kesin bir söz verdim mi?”

Ağar ısrar etmiş: “Hem de altını çizerek söylediniz.”

Demirel, bir sağa bir sola yayılmış, sonra dudaklarını büzerek tartışmaya noktayı koymuş:

– “Demek DP’nin altını çizmiştim. İyi o zaman şimdi de üstünü çiziyorum.”

…

Demirel’e atfedilen bu fıkrayı neden aktardık bilmiyoruz sama biliyoruz da aynı zamanda!

Siyasette düşünce üretiyor olmak zor bir zanaattır ve düşünceleri ile siyasi tarihe damga vuran politikacıların sayısı azdır…

…

Dünya, genellikle düz politikacılara alıştırılmıştır.

Eskiden bunlara “kasaba politikacısı” denirdi ve ahali de yutardı elbette çünkü politikacı dediğin nabza göre şerbet veren kimselerdi.

Ahali de kendi nabzını tutanlardan hoşnut olurdu…

..

Nabza göre şerbet verilince 19’uncu ve 20’inci yüzyıl yazarlarından Mark Twain’in şu sözü dikkate değer:

“Politikacılar çocuk bezi gibi, aynı sebeple, sık sık değiştirilmeli.”

Roman yazarlığı yanında mizahçı da olan yazarın bu sözü düşündürücü değil mi?

Aynı sebeple diyor, sık sık değiştirilmeli…

…

Dünyadan ve bölgemizden ne çok politikacılar gelip geçmiştir ama birçoğunun izi bile kalmamıştır; çocuk bezi olmak ne acı bir şey…

…

Demirel birçok kesimde ve özellikle sol cenahta sevilen bir lider değildi ancak, birçok sözü ibret vericidir ve günümüze kadar uzanmaktadır…

…

Sözünüz varsa düşünüyorsunuz demektir; sözünüzü söylediğinizde o söz bir ışık süzmesi gibi zihinlerde yer ediyorsa düşündürücü ve değerlidir…

…

Birçok sözün havada uçuştuğu ancak herhangi birinin yer edinmediği siyaset alanlarında aslında siyasetçi de yoktur, “kasaba politikacıları” vardır.

Bu yüzden olmalı çocuk bezi gibi sürekli olarak politikacılar da değiştirilmektedir…

…

Maks Twain’in şu sözlerinden özellikle siyasetle uğraşanlar ve sözünü ettiğimiz kasaba politikacıları kimlerse pay çıkarmalıdırlar:

“Herkes aya benzer. Karanlık bir tarafı vardır ve onu kimseye göstermez.”

Ve aynı yazarın şu sözleri ile bitirelim:

“Beni dışarıdan yargılayacaklara söyleyecek sözüm yok. Zaten dışarıda kalmaları onlara yetiyor.”

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