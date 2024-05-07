CMC atıklarıyla ilgili belgesel 9 Mayıs’ta DAÜ’de gösterilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü tarafından hazırlanan belgesel “CMC Maden Atıkları” DAÜ’de gösterilecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, ilk gösterimi Lefke’de yapılan ödüllü belgesel, 9 Mayıs Perşembe DAÜ İletişim Fakültesi Mor Salon’da gösterilecek, gösterim 15.30’da başlayacak.

Belgesel, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Metin Ersoy ile DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu önderliğinde hazırlandı. DAÜ’deki belgesel gösterimi, merhum CMC maden işçisi Hüseyin Tiremeşeli’nın anısına atfedildi.

Belgesel, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Aydın Doğan Vakfı 33’üncü Genç İletişimciler Yarışması’nda ikincilik ödülünü kazanmıştı. Belgeselin, yönetmenliğini DAÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Lisans Programı mezunu Sadık Tevfik Kayrakçı, editörlüğünü ise DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi Melisa Santürk gerçekleştirdi.

İçerik üreticisi Can Pürüzsüz ve DAÜ İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi İbrahim Emre Sugel’in danışman editörlüğünü üstlendiği belgeselde, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke Turizm Derneği Asbaşkanı Hasan Karlıtaş, eski Biyologlar Derneği Başkanı Biyolog Çevre Aktivisti Hasan Sarpten ve eski CMC maden işçisi Hüseyin Tiremeşeli’yle yapılan görüşmeler yer alıyor.