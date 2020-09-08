City Park Homes’dan Bir Yıldız Başarı Daha

Lefkoşa’nın Parlayan Yıldızı City Park Homes bir başarıya daha imza attı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğu; 2. Yeşil Lefkoşa Yarışmasında yeşile verdiği önem ve çaba ile City Park Homes yeşil emek ödülüne uygun görüldü.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından şehrin yeşil dokusunu geliştirmek, yeşili ve bitkisel dokuyu sürdürülebilir kılmak, insanların bitkilerle huzur içinde yaşamasını teşvik etmek, yaşanılan çevreye sahip çıkmak, yeşille daha çok bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen yarışmada Hamitköy’ün yükselen yıldızı City Park Homes 2. Yeşil Lefkoşa Yarışmasında yeşil emek ödülü kazanarak yıldızlarına yıldız ekledi.

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ‘‘Başkent Lefkoşamıza, şehrin yeşil dokusuna ve yaşam alanlarına göstermiş olduğunuz önem ve emekleriniz için tüm Lefkoşalılar adına teşekkür ederim diyerek City Park Homes’a yeşim emek ödülü için teşekkür belgesini takdim etti. ’’

Doğa sevgisi…

City Park Homes Satış Koordinatörü Hüseyin Sadeghi; ‘‘Lefkoşa’nın ve ülkenin daha çok yeşil alanları ve daha çok bahçesi güzel siteleri hak ettiğine vurgu yaparak bu gibi organizasyonların belediyeler tarafından daha çok yapılarak halka yeşil ve doğa sevgisinin aşılanmasının önemine dikkat çekti. Sadeghi; Başta Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, tüm emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkürlerini ileterek; CityPark Homes doğa dostu yaşanabilir bir alan ve site, yeşili bol bahçesi ile çocukların güvenli bir şekilde oynayabileceği bir parka sahip olarak; ilgili müşterilerin City Park Homes’un ödüllü bahçesini ve satılık fırsatlı dairelerini yerinde görebilmeleri için diledikleri zaman ziyaret edebileceklerini belirterek sözlerini noktaladı. ’’