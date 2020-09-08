California’da 8 bin kilometrekare alan yandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde 13 Ağustos’ta başlayan yangınlar devam ediyor.

24 saatten kısa bir sürede 40 bin dönümlük alana sıçrayan yangınlar 25 günün ardından 809 bin hektarlık alana zarar verdi.

Toplamda 8 bin kilometreden fazla bir bölgeye denk gelen yangınların ne zaman kontrol altına alınacağı ise henüz belli değil.

İstanbul’un yüzölçümünün yaklaşık 1.5 katına denk gelen yangın kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ediyor.

Sıcak ve kuru hava nedeniyle yangının kısa sürede sönmesi ya da kontrol altına alınması beklenmiyor.

Büyük yangınlarıyla bilinen Californiya’daki 2020 yangınları ölçülen en büyük yangın oldu.

Yangınlar nedeniyle binlerce kişi evlerini terketti.

ABD’nin California eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle mahsur kalan 200’den fazla kampçının helikopterlerle kurtarıldığı bildirildi.