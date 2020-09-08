California’da 8 bin kilometrekare alan yandı

ABD'nin California eyaletinde ge\u00e7en ay ba\u015flayan yang\u0131nlarda 809 bin hektar yani 8 bin 90 kilometrekare alan yand\u0131.. Daha \u00f6nce de b\u00fcy\u00fck yang\u0131nlar ya\u015fayan b\u00f6lgede yang\u0131n rekoru k\u0131r\u0131lm\u0131\u015f oldu.\r\n\r\n\r\nAmerika Birle\u015fik Devletleri'nin California eyaletinde 13 A\u011fustos'ta ba\u015flayan yang\u0131nlar devam ediyor.\r\n\r\n\r\n\r\n24 saatten k\u0131sa bir s\u00fcrede 40 bin d\u00f6n\u00fcml\u00fck alana s\u0131\u00e7rayan yang\u0131nlar 25 g\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan 809 bin hektarl\u0131k alana zarar verdi.\r\n\r\n\r\n\r\nToplamda 8 bin kilometreden fazla bir b\u00f6lgeye denk gelen yang\u0131nlar\u0131n ne zaman kontrol alt\u0131na al\u0131naca\u011f\u0131 ise hen\u00fcz belli de\u011fil.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130stanbul'un y\u00fcz\u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fcn\u00fcn yakla\u015f\u0131k 1.5 kat\u0131na denk gelen yang\u0131n kontrols\u00fcz bir \u015fekilde yay\u0131lmaya devam ediyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nS\u0131cak ve kuru hava nedeniyle yang\u0131n\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede s\u00f6nmesi ya da kontrol alt\u0131na al\u0131nmas\u0131 beklenmiyor.\r\n\r\n\r\n\r\nB\u00fcy\u00fck yang\u0131nlar\u0131yla bilinen Californiya'daki 2020 yang\u0131nlar\u0131 \u00f6l\u00e7\u00fclen en b\u00fcy\u00fck yang\u0131n oldu.\r\n\r\n\r\n\r\nYang\u0131nlar nedeniyle binlerce ki\u015fi evlerini terketti.\r\n\r\n\r\n\r\nABD'nin California eyaletinde \u00e7\u0131kan orman yang\u0131n\u0131 nedeniyle mahsur kalan 200'den fazla kamp\u00e7\u0131n\u0131n helikopterlerle kurtar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n\r\n\r\nABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump 23 A\u011fustos'ta yang\u0131nlar\u0131 b\u00fcy\u00fck felaket ilan etmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n