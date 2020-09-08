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California’da 8 bin kilometrekare alan yandı

8 Eylül 2020
California yangın

ABD’nin California eyaletinde geçen ay başlayan yangınlarda 809 bin hektar yani 8 bin 90 kilometrekare alan yandı.. Daha önce de büyük yangınlar yaşayan bölgede yangın rekoru kırılmış oldu.


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