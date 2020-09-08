Dünya

İspanya, Avrupa’da Covid-19 vaka sayısı 500 bini aşan ilk ülke oldu

8 Eylül 2020
İspanya Covid-19

İspanya, Covid-19 salgınında toplam vaka sayısının 525 bin 549’a ulaşması ile Avrupa’da 500 bin vaka sınırını geçen ilk ülke oldu.



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