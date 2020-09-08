İspanya, Avrupa’da Covid-19 vaka sayısı 500 bini aşan ilk ülke oldu

\u0130spanya, Covid-19 salg\u0131n\u0131nda toplam vaka say\u0131s\u0131n\u0131n 525 bin 549\u2019a ula\u015fmas\u0131 ile Avrupa\u2019da 500 bin vaka s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 ge\u00e7en ilk \u00fclke oldu.\r\nCorona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda Avrupa\u2019da bir\u00e7ok \u00fclkede ikinci dalga endi\u015fesi devam ederken, \u0130spanya son veriler ile Avrupa\u2019da 500 bin vaka say\u0131s\u0131n\u0131 ge\u00e7en ilk \u00fclke oldu. \u0130spanya Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan bug\u00fcn yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Cuma g\u00fcn\u00fc 498 bin 989 olan corona vir\u00fcs vaka say\u0131s\u0131 bug\u00fcn 26 bin 560 art\u0131\u015f ile 525 bin 549\u2019a y\u00fckseltildi.\r\n\r\nBakanl\u0131k, son 24 saatte ise 2 bin 440 yeni vakan\u0131n tespit edildi\u011fini aktard\u0131. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, son 24 saatte 8 ki\u015finin, son 7 g\u00fcn i\u00e7inde ise toplam 237 ki\u015finin, vir\u00fcs nedeni ile hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini, toplam can kayb\u0131n\u0131n 29 bin 516\u2019ya ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Bakanl\u0131k, 161 yo\u011fun bak\u0131mda olmak \u00fczere bin 829 ki\u015finin hastanelerde tedavi alt\u0131nda oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130spanya\u2019da son d\u00f6nemde vir\u00fcs\u00fcn semptom g\u00f6stermeyen ve g\u00fc\u00e7l\u00fc ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemine sahip gen\u00e7ler aras\u0131nda yayg\u0131nla\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nG\u00fcnl\u00fck can kay\u0131plar\u0131 ise Mart ve Nisan aylar\u0131ndaki oranlar\u0131n \u00e7ok alt\u0131nda seyrediyor. Salg\u0131n ilkbaharda \u00fclkenin ya\u015fl\u0131 n\u00fcfusunu etkilemi\u015f ve sa\u011fl\u0131k sistemini \u00e7\u00f6kme noktas\u0131na getirmi\u015fti. \u0130spanya\u2019da salg\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcnler \u00f6l\u00fcm oran\u0131 y\u00fczde 6\u2019ya kadar y\u00fckselmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n