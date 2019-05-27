Çipras sandıkta bozguna uğradı, erken seçim çağrısı yaptı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrası bekledikleri oy oranına ulaşamadıklarını belirterek erken seçim çağrısı yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre partisi Syriza’nın yüzde 23 oranında oy alarak Yeni Demokrasi Partisi’nin (ND) oldukça gerisinde kalmasından sonra konuşan Çipras “Cumhurbaşkanı’ndan ivedi bir şekilde erken genel seçim ilan etmesini isteyeceğim. Sonuçları göz ardı etmek bana uygun bir davranış değil.” dedi.

Başbakanın açıklamalarının ardından konuşan muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi lideri Kyriakos Mitsotakis ise Çipras’ın ülkede elde ettiği büyük desteği kaybettiğini belirterek istifa çağrısında bulundu. Mitsotakis “Başbakan sorumluluğunun bilincinde olmalı. Ülkenin çıkarlarına göre hareket ederek istifa etmeli ve bir an önce milletvekili seçimlerine gidilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Syriza ile Yeni Demokrasi Partisi arasında yüzde 9’luk fark bulunuyor. ND’nin Yunanistan’ın 13 bölgesinin çoğunda yarışı birinci parti olarak bitirmeyi büyük ölçüde garantilediği belirtildi. Buna göre Avrupa Parlamentosunda ND’nin 7, Syriza’nın ise 6 sandalye kazanması bekleniyor.

Yunanistan’da patlak veren ülke tarihinin yaşadığı en büyük ekonomik krizde başa gelen 44 yaşındaki Başbakan Alexis Çipras, uzun süre uygulanan kemer sıkma politikası sonrası popülaritesini kaybetmiş ve Balkan ülkesi Kuzey Makedonya ile yapılan tartışmalı isim anlaşması nedeniyle de bazı kesimler tarafından eleştirilmişti.

Çipras’a yakın kaynaklar normalde ekim ayında yapılması planlanan seçimlerin haziran ayı sonunda gerçekleşebileceğini belirtiyor.