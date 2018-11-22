Çipli ehliyette yenileme olmayacak, seyrüseferleri yapıştırmak zorunlu olacak

Atakan, ehliyet değişimiyle ilgili protokol aşamasına kadar gelindiğini, sınıflandırmanın da güncellenmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ancak TC’deki yönetim değişikliği nedeniyle sürecin uzadığını ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, çipli ehliyete geçişle birlikte alınan ehliyetlerinin diğer ülkelerdeki gibi yenileme gerektirmeyecek şekilde kullanılabileceğini vurgulayarak, seyrüseferlerin yeniden araçlara yapıştırılmasının zorunlu olacağını kaydetti.

Geçmişte verilen plaka lisanslarının nereye göre verildiğinin bilinmediğini dile getiren Atakan, tüzüklerin yaptırımlar noktasında eksik olduğunu söyledi.

Tolga Atakan, geçmişte verilen okul taşıma izinlerinin farklı sorunlara neden olduğunu ifade ederek “Aynı plakaya iki izin alındığı bile oldu” dedi.