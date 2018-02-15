Çıplak gözle atomu gözlediler

Maddenin en küçük yapıtaşlarından atomlar normalde ancak çok güçlü özel mikroskoplarla görüntülenebiliyor. İngiliz bir araştırmacı ise imkansızı başardı. Lazerler ve özel bir elektrik alanı kullanan fotoğrafçı tek bir atomu sıradan bir fotoğraf makinesiyle görüntülemeyi başardı.

Fotoğrafın ortasında küçük mavi nokta tek bir atom. Daha doğrusu, tek bir stronsiyum atomundan yansıyan ışık.

Maddenin en küçük yapı taşlarından atomları çıplak gözle görmek imkansız. Oxford üniversitesi quantum fiziği uzmanı David Nadlinger ise, özel bir düzenekle imkansızı başardı.

Tek bir stronsiyum atomunu özel bir manyetik alanda hareketsiz tutan Nadlinger, atomun üzerine mavi ve mor renkte lazerler yansıttı.

Lazerlerin ışığı atomdan yansıdı. Uzun pozlama ile fotoğraf makinesi tarafından bu şekilde kaydedildi.

Bilim insanı, “Dünyamızı bu şekilde görebilmek inanılmaz” dedi.

Tarihte ilk olan fotoğraf Nadlinger’e İngiltere Mühendislik ve Fizik Araştırma Konseyi’nin birincilik ödülünü kazandırdı.