Yaşam

Çin’de ilk kez albino panda görüntülendi

28 Mayıs 2019
Albino Panda

Çin’de dünyanın ilk ‘albino pandası’ olduğu düşünülen hayvan kameralara yakalandı.

Çin’in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde bulunan Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı tarafından nisan ayında çekildiği belirtilen karede, tamamen beyaz olan dev panda ormanlık alanda yürürken görülüyor.
Bilim insanları, görüntülenen pandanın albino olduğunu, bu yüzden tamamen beyaz tüylere ve kırmızı gözlere sahip olduğunu açıkladı.

Wolong Doğa Koruma Alanı hayvanın “güçlü olduğunu” ve albino olmasının normal fonksiyonlarını etkilemediğini açıkladı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, pandanın ‘güçlü olduğu ve albino olmasının normal fonksiyonlarını etkilemediği’ belirtildi.

Sadece görüntüden hayvanın cinsiyeti anlaşılamazken, pandanın bir ya da iki yaşında olduğu kaydedildi.

ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

‘Dev’ pandalardan doğada 2 binden az bulunuyor, ayrıca pandalarda albinoluğa çok nadir rastlanıyor. Bu nedenle çekilen görüntünün bir hayli önemli olduğu vurgulanıyor. Ayrıca kare, yerel panda ırkında albino genlerinin mevcut olduğunu da ortaya koyması bakımından yeni bir bilgi sunuyor.

Doğa Koruma Alanı yetkilileri albino pandanın gelişimini daha yakından takip edebilmek için ilave kameralar yerleştirileceğini duyurdu. Pandanın yavrulayacağı umudunu taşıyan bilim insanları, “Bir sonraki nesli de yakalayabilirsek bu araştırma daha da değerli hale gelecek” dedi.

Albino, göz, cilt ve saç rengini veren melanin pigmentinin yokluğundan ya da az olamsından kaynaklanan genetik bir durum olarak açıklanıyor.

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