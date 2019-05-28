6 bin TL’yi tasarrufuna geçiren bir KIB-TEK çalışanı tutuklandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa şubesinde çalışan A.D. (E-40), elektrik sayacı üzerindeki rakamları değiştirerek, kuruma yatırılmak üzere aboneden aldığı 6 bin TL’yi tasarrufuna geçirdiği için tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 31 Ocak 2018 tarihinde Elektrik Kurumu Gazimağusa şubesinde çalışan A.D. (E-40) bir aboneye ait elektrik sayacını arızalı olduğu gerekçesiyle değiştirip, sayaç üzerinde yazan 21 bin 511 kws tüketim miktarını sayaç değişim belgesine 11 bin 86 kws yazarak resmi evrakı sahteledikten sonra Elektrik Kurumu’na vererek, 2015-2018 tarihleri arasında aylık fatura bedelini ödemek amacıyla bahse konu şahıstan aldığı toplam 6 bin TL parayı kurum veznesine yatırmayıp tasarrufuna geçirdi.

A.D. tutuklandı, soruşturma sürüyor.