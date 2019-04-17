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Cinayete kurban gittiği düşünülen asya kökenli kadının 6 yaşındaki kızı aranıyor

17 Nisan 2019

Güney Kıbrıs’ta Mitsero köyündeki eski bir taş ocağında bulunan ve cinayete kurban gittiği düşünülen Asya kökenli Marry Rose Tiburcio’nun, 2018 yılının Mayıs ayından beri 6 yaşındaki kızıyla birlikte kayıp olduğunun ortaya çıktığı bildirildi.

Alithia gazetesi, polisin şimdi de 6 yaşındaki kız çocuğunu aramaya başladığını ve Tiburcio’nun birlikte yaşadığı, kızının babası da olan 38 yaşındaki şahsın gözaltına alındığını yazdı.

BAF HAVALİMANI YAKININDAKİ SAHİLDE CESET BULUNDU

Gazete, bir diğer haberinde de, Baf Havalimanı yakınındaki sahilde dün, kadın cesedi bulunduğunu ve cesedin, bölgede ikamet etmekte olan 45 yaşındaki bir Rus’a ait olduğunu kaydetti.

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