Cinayet zanlısı sağlık kontrolünden geçecek

Girne’de hafta sonu kendisine küfür ettiği gerekçesi ile Hasan Polat Sepetçioğlu’nu bıçaklayarak öldürmekten tutuklanan Fevzi Şanverdi, ek tutukluluk talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yargıç, zanlının yüzündeki şişlikleri görünce doktor raporu istedi

Devrim DEMİR

Girne’de, hafta sonu, çocuk parkında meydana gelen cinayetle ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Kendisine küfür ettiği gerekçesi ile 184 promil alkol tesiri altında Hasan Polat Sepetçioğlu’nu boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldüren Fevzi Şanverdi aleyhindeki soruşturma henüz tamamlanmadı.

Zanlı Şanverdi, aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinin dolması ek tutukluluk talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının yüzündeki şişliğin normal olmadığına dikkati çekerek, mesai saatlerinde zanlının doktor kontrolünden geçirilerek, raporun mahkemeye sunulmasına emir verdi.

Süleymanoğlu ayrıca, zanlının 8 gün daha poliste soruşturma maksatlı tutuklu kalmasına karar verdi.

Uyurken bıçaklamıştı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, mahkemede verdiği ifade zanlı Fevzi Şanverdi’nin “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, cinayetin Cumartesi sabahı Girne’de Kordonboyu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Zaifer, Sepetçioğlu ile aralarında yaşanan tartışma sonucu zanlı Şanverdi’nin bankta uykuya dalan Hasan Polat Sepetçioğlu’nu boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü anımsattı.

Cinayetin hemen ardından, zanlının bıçağı çöp bidonuna attığını ve olay yerinde kısa süre sonra tespit edilerek tutuklandığını ifade eden Zaifer, zanlının tutuklandığı anda bir gönüllü ifade vererek işlediği suçu itiraf ettiğini söyledi.

Kamera görüntüleri inceleniyor

Zaifer, cinayetin işlendiği bölgenin Girne’nin en işlek caddelerinden biri olduğunu ve çok sayıda kamera olduğunu ifade ederek, kamera görüntülerinin incelenmeye devam ettiğini söyledi.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Müfettiş Muavini, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Sakin ve sessizdi

Kendini avukatsız olarak savunan zanlı Fevzi Şanverdi’nin sessizliği ve sakinliği dikkati çekerken, polisin tutukluluk talebine de itiraz etmedi.

Yargıç, Şanverdi’nin yüzündeki şişliklerden dolayı doktor kontrolünden geçirilmesini istedi.