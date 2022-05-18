Cimnastikte para yok, faaliyet çok

KKTC Cimnastik Federasyonu, devlet katkı payını almamasına rağmen ülkenin her tarafında faaliyetlerini sürdürüyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu yaşanan durum ve yeni faaliyetlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yaklaşık 7 aydır devletten bir kuruş almadan sporumuza çocuklarımıza hizmet etmeye çalışmaktayız.

2021 yılından almamız gereken 50bin TL’lik yurt dışı faaliyet ücretini alamadık. Yine eski yönetimlerden kalan mahkemelik borç için 30 bin TL’miz de bizden kesildi. Buna rağmen yılmadan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

2021 yılında devlet katkımız 290 bin TL, yapılan faaliyetleri olan harcamamız ise 890bin TL oldu. Aradaki büyük farkı, sponsorlarımız, iş insanlarımız, yönetim kurulumuz ve yaptığımız etkinliklerle giderdik. 2022 bütçemiz belli olmamasına rağmen faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir.

Tüm olumsuzluklara hiçe sayarak kulüplerimizle kenetlenip Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği içerisinde muhteşem bir şölen gerçekleştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Şölen yeter mi? Hayır yetmez. Çocuklarımız için, “Su uyur cimnastikçiler durmaz” sloganıyla çalışmaya devam ediyoruz.

Bu hafta sonundan itibaren de yoğun bir faaliyet programı içerisine gireceğiz. Faaliyet programımız şöyle: