Cimnastikçilerimiz, Bolu’ya çıkartma yaptılar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Cimnastikçilerimiz, Bolu’ya çıkartma yaptılar

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Cimnastikçilerimiz, Bolu’ya çıkartma yaptılar

KKTC Cimnastik Federasyonu ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Okullar arası Artistik Cimnastik müsabakalarında dereceye giren okullar, Bolu’da düzenlenecek olan Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarına katılmak için, Ankara üzerinden Bolu’ya gitti.

Cimnastikçilerimize Cimnastik Federasyonu as başkanı Basri Aydoğan eşlik ederken, antrenör ve sporcuların yer aldığı 42 kişilik cimnastik kafilemize ek olarak bazı öğrenci velileri de kafileye katıldı.


Dikmen İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Levent Koleji, Namık Kemal Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Polatpaşa Lisesi takım olarak Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarında mücadele edecekler. Ayrıca 5 sporcumuz da bireysel olarak Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Müsabakalarında yarışacak.

 

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Tags:Okullar arası Artistik Cimnastik müsabakaları
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